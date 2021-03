Camioneta de Ricardo Anaya se atascó debido a la “tormenta de arena” durante su gira por Ahumada

El ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, aseguró que es urgente asumir como prioridad la reapertura de la frontera norte del país, para no seguir afectando la economía de la gente que depende del cruce entre Estados Unidos y México.

En un video a través de redes sociales, se puede ver que Anaya está en un trayecto por carretera hacia Ciudad Juárez, hasta que, según la publicación, lo sorprende una tormenta de arena, que lo obligó a pedir ayuda para remontar su vehículo.

Haciendo un recuento de su visita a cinco municipios de Chihuahua, Anaya señaló que en Ciudad Juárez, conversó con hombres y mujeres cuya subsistencia depende de la interacción que existe entre la ciudad mexicana y El Paso, Texas, Estados Unidos.

Ante ello, aseguró que los habitantes de Ciudad Juárez, se mueven cotidianamente entre ambos países, ya que compran comestibles y materiales de trabajo en El Paso para llevarlos a su casa o negocio, “incluso muchos de ellos cruzan cada día, incluso varias veces, para trabajar del lado americano”.

“El cierre del puente fronterizo ha dislocado la vida de la gente”, afirmó el panista en el video, mientras muestra las imágenes de un restaurante ubicado a pocos metros del puente, que, según él, ha perdido sus ventas por el cierre, lo mismo que un taller de serigrafía, cuyo dueño compraba sus materiales a mejor costo en Estados Unidos.

Anaya también conversó también con una joven, cuyo hijo nació en El Paso y acudía allá a ponerle sus vacunas y llevarlo al médico, lo que ya no es posible, ya que “las personas exponen que no han recibido el menor apoyo del gobierno federal, que intentan salir, pero no pueden, y que el cierre literalmente les acabó la vida”.

“El Gobierno allá en la Ciudad de México, en el centro del país, no entiende que cuando tú vives en Juárez, tu vida está completamente relacionada con El Paso, y que cuando cierran la frontera, afectan de manera terrible la economía de la gente”, expuso.

El ex candidato presidencial, recalcó que el problema son dos cosas:

1. Que para el gobierno no es prioridad la negociación con Estados Unidos para que se vuelva a abrir la frontera.

2. Que no se están tomando las medidas preventivas, sobre todo la vacunación, para que eso sea factible.

“Aún peor, poniendo como argumento la propagación del covid, el Gobierno acaba de anunciar nuevas restricciones al tránsito tanto en la frontera norte como en la sur, para todas las actividades no esenciales, vigentes a partir del 19 de marzo”, expresó.

Anaya recalcó que esto complica aún más la situación de los habitantes de los estados fronterizos, pues dijo que se encuentran en total indefensión frente a medidas que no comprenden y que los perjudican.

“Urge que López Obrador entienda que lo que pasa en otros países afecta la vida de la gente aquí en México. Es fundamental que el gobierno asuma como prioridad máxima la reapertura de la frontera con Estados Unidos, para que así pueda mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyó Anaya.