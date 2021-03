Cambio de plan: SHCP estimó que hasta agosto habrá entre 60 y 80 millones de vacunados contra el COVID-19

A pesar de que hace unos días, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, prometió a los gobernadores del país que para el próximo mes de julio más de 80 millones de personas (mayores de 20 años) ya estarían vacunados contra el coronavirus (COVID-19), el objetivo meta tendrá que retrasarse un poco más.

Y es que este viernes, Gabriel Yorio, subsecretario de SHCP, estimó que entre 60 y 80 millones de habitantes de México estarán inmunizados para agosto. Así lo señaló durante la 29 Reunión Plenaria Citibanamex, la cual se realizó de manera virtual:Tenemos un calendario de entrega de vacunas que nos va a permitir, creemos, que en agosto tengamos cerca de 60, 80 millones de mexicanos vacunados y esto va a permitir que podamos reabrir la economía con más confianza, pero sobre todo romper con el estrechamiento del canal de consumo que hemos estado sufriendo en el 2020 y parte del 2021 (Foto: Twitter/GabrielYorio)

Yorio González argumentó que en el mundo hay desigualdad con respecto al acceso de las vacunas, pues hay países de bajos ingresos que no han logrado recibir ninguna, pero México se adelantó y se pudieron hacer compras a tiempo para iniciar con dicho proceso.México fue el primero de Latinoamérica que empezó su programa de vacunación negociando un portafolio de contratos para poder hacer un despliegue de vacunas lo más pronto posible, pero se aplicó una estrategia de manejo de riesgos. Cuando uno compra un producto que no sabe si servirá o no está comprando opciones y fue la primera vez que el gobierno y Hacienda idearon un portafolio de contratos

Las cuentas que entonces presentó Herrera se basaban en los contratos para la adquisición de vacunas con distintos laboratorios médicos, como Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y CanSino, así como la iniciativa internacional de buena voluntad Covax. Foto: SRE.

El funcionario destacó que la vacunación será clave para la reactivación económica del país, sobre todo del consumo que se vio sumamente afectado en el 2020 por la pandemia y el cierre de las actividades.

Otros efectos, precisó, es que hay un impacto en la formación de capital humano y en las brechas sociales.En países avanzados hay impactos muy importantes en los niveles de pobreza, pero en los países que estamos en vías de desarrollo, economías emergentes y países con ingresos bajos, las brechas sociales se van a ampliar después del impacto de Covid-19

Hasta el 4 de marzo, en México se habían vacunado apenas a 2.67 millones de personas, de acuerdo con cifras oficiales, es decir, solo casi el 2% de la población. 12/05/2020 Un hombre con mascarilla en Ciudad de México ECONOMIA CENTROAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL NOTIMEX/ALEJANDRO GUZMÁN

Por su parte, Manuel Romo, director general de Citibanamex, destacó en su intervención que la agenda nacional estará enfocada en tres grandes temas: las elecciones intermedias, la vacunación y el ritmo de recuperación económica.El control de la pandemia sigue siendo el desafío más importante: si bien ha sido esperanzador ver el surgimiento de diversas vacunas, persiste la incertidumbre sobre la velocidad en que estas llegarán a México y se aplicarán masivamente a la población

Sobre la reactivación en 2021, Romo destacó que las cifras oficiales ya muestran una tendencia a la baja en el número de contagios, aunque los apagones y la falta de suministro en el norte del país en los primeros días de febrero aletargarán la recuperación de la economía.

En este sentido, la entidad financiera estima un crecimiento de 4.2%. La estimación se encuentra por debajo de la expectativa media de Banxico de 4.8%.

Fuente: Infobae