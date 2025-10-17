Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley del IEPS

La Cámara de Diputados aprobó con 337 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, en lo particular con modificaciones, el dictamen que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Avalado en lo general y en lo particular, el documento que modifica la Ley del IEPS, que forma parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026 enviado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Bebidas endulzadas con azúcar y preparadas con edulcorantes

Se aceptó la reserva al artículo 2º fracción I, inciso g), presentada por el diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), para hacer un ajuste y una diferenciación a las bebidas endulzadas con azúcar de aquellas que son preparadas con edulcorantes, en beneficio de los consumidores de México y se puedan consumir bebidas más sanas para la población.

Con este impuesto –dijo– se busca la migración a productos más saludables, como son aquellos preparados con edulcorantes y que son menos dañinos a la salud de las y los mexicanos, por lo que es positivo “y reconocemos la sensibilidad del Ejecutivo de poder darle un tratamiento fiscal distinto a las bebidas azucaradas que mantendrán un IEPS de 3.08 pesos por litros contra las bebidas preparadas con edulcorantes que quedarán en 1.5 pesos por litro”.

Mencionó que no hacer esa diferencia y no marcarlo de manera claro, sería limitar la posibilidad de que esta industria pueda innovar y reformular sus productos para ofrecer alternativas que sean más saludables a los consumidores.

La finalidad es dar respuesta a una problemática de salud pública grave en obesidad, diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares y otras. Además, dichos padecimientos llevan a tener un costo enorme al Estado mexicano, pues las y los mexicanos “tenemos una fuerte predisposición a la diabetes tipo II, consumimos cantidades industriales de bebidas azucaradas y esto causa el síndrome metabólico”, agregó.

Puente Salas precisó que se debe dotar de los recursos suficientes para tener un Presupuesto de Egresos de la Federación responsable y que atienda los grandes restos que tiene el país, pero construyendo los ingresos de una forma seria y responsable, como lo hace el gobierno de la presidenta de la República.

La reserva al artículo 2º fracción I, inciso g), quedó: “Las cuotas aplicables serán de $3.0818 por litro cuando se trate de bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos y de $1.5000 por litro cuando contengan cualquier tipo de edulcorantes añadidos. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener.

Las cuotas a que se refiere este inciso se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año, así como las cuotas actualizadas, mismas que se expresarán hasta el diezmilésimo.

También, en el artículo 5º se agregó la frase “que corresponda”, para quedar: “…En el caso de las cuotas a que se refiere el inciso g), de la fracción I, del artículo 2º de esta Ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda a los litros de bebidas saborizadas enajenadas en el mes o al total de litros que se puedan obtener por los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores enajenados en el mes, según corresponda, disminuida con el impuesto pagado en el mismo mes con motivo de la importación de dichos bienes o el trasladado en la adquisición de los bienes citados…”.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) mencionó que es un nuevo impuesto y es una medida absolutamente recaudatoria; no se puede asociar de manera simple que una persona por ingerir refrescos tiene diabetes, cuando es multifactorial y se debe cuestionar cuánto presupuesto se va dedicar a este tema para 2026.

Para el diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) el consumo excesivo de refresco ha generado una de las crisis más grandes en salud y el azúcar se ha convertido en una sustancia adictiva; se debe actuar con responsabilidad fiscal y hacer una distinción entre las bebidas endulzadas con azúcar y aquellas formuladas con edulcorantes.

Del PRI, el diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez comentó que detrás de la elaboración de una bebida hay trabajos e industrias que están involucradas, y cuando se sube algo empiezan a subir los demás productos, “porque la canasta es la canasta y golpearla es lo que harán hoy”. Se creó un impuesto porque no existía para las bebidas con edulcorantes añadidos.

Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, resaltó que las bebidas con edulcorantes hacen daño, pero “al final de cuentas las y los mexicanos vamos a decidir qué llevamos a nuestros hogares, tienen la libertad de decidir si compran una bebida o no. Sí, se está poniendo este impuesto, pero cada quien va a decidir si lo paga o no”.

A su vez, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) dijo que sí se crean nuevos impuestos y sí suben más impuestos; hoy se vuelve a encarecer a las familias mexicanas su gasto diario, ya que el impuesto a las bebidas no calóricas no existía, es nuevo y se impone un cien por ciento total de nuevo impuesto a éstas.

Finalmente, la diputada Beatriz Milland Pérez (Morena) precisó que hoy con una visión humanista de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se recupera el IEPS con una visión moderna y de justicia fiscal; no se busca recaudar por recaudar, sino corregir sesgos y cerrar los daños sociales que pagaron las familias.

Para la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, reservaron los artículos 1, 3, 5, 5-A Bis, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 18-B, 19, 20-A y 27 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como los transitorios Primero, Segundo y Tercero, mismos que quedaron en términos del dictamen debido a que se pidió retirarlas, publicarlas en el Diario de Debates o no se admitieron a discusión, por lo que fueron desechadas.

El propósito del dictamen es ajustar el pago de impuestos por la enajenación e importación, según sea el caso, de: tabacos labrados y otros productos que contengan nicotina, bebidas con edulcorantes añadidos, juegos con apuestas y sorteos, incluyendo por medios electrónicos, y videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto o no apto para menores.

Posteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán (PAN), declaró un receso para reanudar la sesión hoy viernes 17 de octubre, a las 10:30 horas, en modalidad semipresencial.