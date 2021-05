Califica AMLO de “efervescencia política” denuncias en su contra por “meter las manos” en las elecciones

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que su gobierno no tiene nada qué esconder y que cualquier mexicano puede acudir a realizar denuncias ante organismos internacional como la Organización de los Estados Americanos (OEA) o Naciones Unidas (ONU), además, agregó que se trata de “efervescencia política”.

Lo anterior luego de las denuncias interpuestas por diversos personajes y partidos políticos ante la OEA, quienes acusaron al presidente López Obrador de “intervenir en las elecciones” del próximo 6 de junio.

“Si se quiere ir a la OEA, la ONU, a cualquier organismo internacional, todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos y no tenemos nada en México qué esconder o de qué avergonzarnos”, dijo.

“Estamos en vísperas de las elecciones y desde luego se está hablando del tema, esto es normal, no solo se presenta este fenómeno en México sino en otros países, cada vez que hay elecciones hay efervescencia política”, refirió este lunes desde Torreón, Coahuila.

El mandatario mexicano dejó en claro que se tiene que garantizar en México que las elecciones sean limpias y libres, y recalcó que el país es uno de los que más tienen historias de fraude electoral en el mundo.

“Que sean los ciudadanos, mujeres, hombres, que decidan sin presión, sin tener que recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto, esa era la mala costumbre, la compra del voto y el fraude electoral, eso manchaba el nombre de México”, apuntó.

“México es de los países del mundo con más historias de fraude desgraciadamente estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que eso quede atrás, que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido o candidato, que no se compren los votos, que no haya acarreos, que no haya relleno de urnas, que no voten los finados, como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no haya trampas, que las elecciones sean limpias y libres”, destacó.