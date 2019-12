Calderón se vuelve epicentro en Twitter: usuarios piden ir por él por su relación con García Luna

El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa recibió miles de menciones este martes en Twitter. El motivo fueron múltiples señalamientos sobre su posible complicidad con Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad, quien fue detenido este martes en Estados Unidos (EU) por cargos relacionados con el tráfico de drogas.

A las 15:00 horas de este martes, Twitter informó que los usuarios que se refirieron al ex Primer Mandatario acumularon 32 mil 500 tuits en la plataforma. El algoritmo que conformaron vinculó decenas de hashtags que resumieron en discurso que se ha extendido en esta plataforma y a través del que emerge la exigencia de que Felipe Calderón sea llevado a juicio por los diversos casos de corrupción que surgieron durante su sexenio, entre los años 2006 y 2012.

Pero, esta tarde, los reclamos en contra del ex Presidente se vincularon con la otra demanda que los usuarios han expresado desde las redes sociales en su contra y que se ha mantenido vigente en la red social de microblogging por más de 10 años: la indignación por la determinación de Calderón y su gabiente de iniciar una Guerra contra el narcotráfico a pesar del incremento de la violencia que trajo consigo.

La guerra contra el narco fue impulsada por Calderón de la mano de Genera García Luna, quien se ocupó de la mayor parte de los operativos, cargo en el que habría recibido millones de pesos en sobornos del cártel de Sinaloa. Este martes, la indignación por este episodio que habría dejado un saldo más de 10 mil muertos, aunque expertos señalan que pudieron ser más, se manifestó a través de la etiqueta #ComandanteBorolas, etiqueta en referencia al sobrenombre que el Presidente Andrés Manuel López Obrador empleó en meses pasados para referirse a él y que los usuarios han empleado para señalar al ex mandatario.

Mientras que la discusión por el ansiado arresto de García Luna se convirtió en tendencia mundial, a rebasó 118 mil tuits, Felipe Calderón fue el epicentro de todas las tendencias que surgieron en torno al episodio.

Desde enero de este año, la etiqueta #JuicioAFoxCalderonyPeña con el que cientos de usuarios exigen al Presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su promesa de campaña e inicie investigaciones en contra de los ex presidentes. Sin embargo, el ex Presidente Calderón ha rebasado en repudio a sus homólogos ex presidenciales. Los reclamos han contribuido a que Twitter México posicionó al ex Presidente en el tercer lugar nacional de los personajes más tuiteados durante el año 2019.

FOX, OTRO ALUDIDO

García Luna también se desempeñó como Jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el sexenio del ex Presidente Vicente Fox Quesada entre los años 2000 y 2006. La relación entre ambos también fue recordada por los usuarios en una discusión secundaria. Vicente Fox, quien es un usuario frecuente de Twitter, prefirió guardar silencio sobre le arresto de su ex colaborador. Hasta el corte de esta nota no se pronunció al respecto.

Vicente Fox y Felipe Calderón fueron nodos que concentraron numerosas interacciones a raíz del arresto de Genero García Luna. Foto: Hoaxy

UN VIEJO RECLAMO RESUENA EN REDES

José Manuel Mireles recordó a través de Twitter los señalamientos públicos que acumulaba el ex Secretario a quien diversos actores le han señalado desde hace años como un personaje caracterizado por la recepción de sobornos de parte del crimen organizado para permitirles sus operaciones.

TUITEROS DESPIERTAN UN USUARIO FANTASMA

La cuenta oficial de Genera García Luna (@GenaroGarciaL) es uno de los misteriosos casos en Twitter donde los administradores mantienen como cuenta verificada a un usuario que jamás empleó su arroba.

El único tuit del ex secretario fue publicado en febrero del 2011, y el mismo proporciona un enlace a su cuenta oficial, lo que no tiene sentido, ya que el enlace conduce a la misma cuenta que señala. A pesar de llevar ocho años en abandono, este martes, miles de usuarios la refirieron en sus tuits.

Fuente: Sin Embargo