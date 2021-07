Calderón recibe segunda dosis contra el COVID-19 y reitera preocupación por el manejo de la pandemia por parte de la 4T

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, recibió este día la segunda dosis contra el COVID y aprovechó el momento para expresar su preocupación por el manejo de la pandemia en el país.

“Finalmente pude ponerme la 2a dosis de Pfizer. Reitero mis serias preocupaciones y discrepancias sobre el manejo de la pandemia y la pérdida evitable de vidas humanas que dicho manejo ha causado”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Además, agradeció al personal del lugar por el trato “atento” que recibió durante la aplicación de la vacuna.

Es de recordar que el pasado primero de junio, el exmandatario dio positivo a coronavirus, en su momento aseguró que tuvo síntomas leves y que se encontraba aislado y en reposo.

“Les comparto que me hice una prueba Covid y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado yen reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”, escribió Calderón.