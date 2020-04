Calderón le toma la palabra a AMLO y acepta tregua por COVID-19; se disculpa por pregunta sobre foto

Felipe Calderon Hinojosa dijo que no hizo ninguna afirmación sobre la persona que se encontraba detrás del Presidente Andrés Manuel López Obrador en una fotografía que fue captada durante su reciente visita a Badiraguato, Sinaloa.

En su cuenta de Twitter, el ex Presidente comentó que sólo hizo una pregunta abierta porque “está en todo su derecho”. Además, dijo que si eso le parecía ofensivo, se disculpaba, “aunque no lo es”.

“Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)”, escribió.

En el hilo publicado en la red social, Calderon Hinojosa añadió que es preocupante que el mandatario federal gaste su tiempo en asuntos que no sean prioritarios en estos momentos de emergencia sanitaria.

Por último, aceptó la tregua a la que invitó López Obrador durante su conferencia matutina y pidió no polarizar las cosas “ni desde Presidencia (conservadores, etc), ni desde la oposición”.

“Le tomo la palabra, hagamos una tregua […] Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil”, finalizó el ex Presidente.

Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador llamó a una tregua a sus detractores, y sugirió a Felipe Calderón Hinojosa disculparse después de que infirió que el Presidente mexicano comió con un presunto narcotraficante en su visita a Badiraguato, Sinaloa. Dijo que se necesita la unidad para superar el momento que viven México y el mundo por la pandemia de COVID-19.

“Nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad. Incluso llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores. La patria es primero, que ya le bajen una rayita porque está la campaña en medios, en redes, desbordada, abruman, fastidian, se hacen daño porque están perdiendo cada vez más credibilidad. Al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede estar mintiendo siempre, menos al pueblo de México. Es un pueblo avispado, consciente”, aseguró.

Fuente: Sin Embargo