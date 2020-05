Calderón dice a El Financiero que “Rápido y Furioso” es campaña electoral de Trump y republicanos

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa consideró que las recientes críticas que se han hecho al opertativo “Rapido y Furioso”, gestado durante su administración, sólo buscan impulsar la campaña electoral de Donald Trump.

En una entrevista con El Financiero, Calderón dijo que el Gobierno de México no debería participar en la “maniobra” contra los demócratas estadounidenses.

El exmandatario mexicano no considera que los republicanos tengan una preocupación real sobre el control de armas y, aseguró que la National Rifle Association (NRA) financia las campañas del partido -y por lo tanto, la del Presidente Donald Trump-.

“Lo que aquí hay es una maniobra burda, a la cual se está prestando el Gobierno mexicano y no lo debe hacer […] ¿Me van a venir a decir que los republicanos de Trump están muy preocupados por el control de armas?, si es la National Rifle Association, la NRA, la que está financiando sus campañas, si ellos son los más interesados en ese tráfico de armas, si lo que quieren es usar al Gobierno mexicano para darle un golpe a Joe Biden y a la campaña demócrata”, dijo a los periodistas Víctor Piz, Leonardo Kourchenko y Enrique Quintana.

En el programa “La Silla Roja”, se le cuestionó sobre la carta diplomática que envió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador al país vecino, solicitando información sobre “Rapido y Furioso”, y sobre la posibilidad de enfrentar un juicio por permitir la entrada de armas al país y ocasionar así la muerte de millones de mexicanos.

Al respecto, Calderón Hinojosa subrayó que el operativo consistía en poner chips a rifles y armas de asalto que se vendían en el lado fronterizo de Estados Unidos, y no en que se permitiera la entrada masiva de armas a México.

“No es cierto que el Gobierno mexicano acordara una masiva entrada de armas en México, ese es un cuento. Ya se ha dicho por el Congreso de Estados Unidos, ya está aclarado en el Senado, ya está aclarado por el Congreso mexicano. Investiguen lo que quieran”, explicó para El Financiero.

Sobre el caso Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante su mandato, Felipe Calderón expuso que no es increíble que él no supiera al respecto de los nexos que tenía García Luna con el crimen organizado y aseguró que la información que ahora se tiene, no estaba disponible durante su mandato.

“No es inverosímil. Tú tomas decisiones con la información que tienes y ninguna de la información que ha aparecido de García Luna era información disponible en aquel tiempo. Hay una acusación del Rey Zambada en el proceso contra ‘El Chapo’ Guzmán en 2018. Yo goberné de 2006 a 2012”, reiteró.

Por último, reveló que Daniel Cabeza de vaca, extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), le dijo que el exlíder del Cártel de Golfo, Osiel Cárdenas, planeaba asesinarlo luego de su triunfo en las elecciones de 2006. Sin embargo, no dejó que este tipo de amenazas “secuestraran” sus decisiones.

“Me saqué mucho de onda porque efectivamente un día Daniel Cabeza de Vaca, que era procurador, me dice: ‘Felipe, tenemos información del Ejército que viene de fuentes americanas de infiltrados en las propias organizaciones de que Osiel Cárdenas no está contento con el resultado de la elección y tiene el plan de asesinarte’”, finalizó en la entrevista otorgada a El Financiero.

Fuente: Sin Embargo