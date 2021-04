Calderón critica al TEPJF por Salgado; a México Libre le negó registro y sí presentó cuentas, dice

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa criticó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, y recordó que a su organización, México Libre, se le negó el registro como partido político.

A través de su cuenta de Twitter, el político michoacana acusó que con su resolución el TEPJF “prácticamente le da la candidatura a Félix Salgado“.

Criticó que el Tribunal haya calificado como “excesivo” quitarle la candidatura pese a que no rindió cuentas, y dijo que a su organización no se le midió con el mismo criterio, pese a que sí presentó los informes correspondientes.

“El TEPJF prácticamente le da la candidatura a Félix Salgado al resolver que es `excesivo` quitar la candidatura a quien no rinde cuentas. Pero a México libre y a sus casi 300 mil ciudadanos que lo integran, que sí presentaron informes, les negó el registro”, escribió en su cuenta de Twitter.

El @TEPJF_informa prácticamente le da la candidatura a Félix Salgado al resolver que es “excesivo” quitar la candidatura a quien no rinde cuentas. Pero a @MexLibre_ y a sus casi 300,000 ciudadanos que lo integran, que sí presentaron informes correctos les negó el registro.

LA DECISIÓN DEL TEPJF SOBRE SALGADO

Ayer, el Tribunal determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá analizar de nueva cuenta la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón, aspirante a gobernar Michoacán.

Con cinco votos a favor y dos en contra, los magistrados aprobaron el proyecto SUP-JDC-416/2021 del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para que el INE “califique nuevamente la falta cometida por los precandidatos”.

“La sanción sobre la cancelación del registro no puede ser aplicada en todos los casos como señala la literalidad de la norma, es necesario analizar las circunstancias objetivas y subjetivas que cada precandidato cometió para determinar qué tipo de sanción resultaba proporcional a cada uno de los infractores”, establece el proyecto avalado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá emitir una nueva resolución dentro de las 48 horas siguientes desde que se la notifique la sentencia, también tendrá que determinar qué sanción es proporcional con las conductas realizadas por los precandidatos y “la afectación a los valores de transparencia y rendición de cuentas”.

La decisión del TEPJF también ordena al INE prever la sustitución de los candidatos en caso de que prevalezcan las cancelaciones.

Todo comenzó el 25 de marzo, cuando el INE suprimió la candidatura de Salgado Macedonio y de otros políticos en las elecciones del próximo 6 de junio por no haber presentado informes de gastos de precampaña.

Morena impugnó esta decisión porque sostiene que no realizó precampañas, pero el INE verificó que Salgado Macedonio difundió videos pidiendo apoyos para ser el candidato del partido.

Este viernes, los magistrados del Tribunal consideraron que no se debe sancionar en bloque a todos los políticos juntos y que el castigo debe ser individualizado.

Por ello, establecieron un plazo de 48 horas para que el INE revise su decisión, aunque aclararon que la anulación de candidaturas “sigue siendo una sanción disponible”.

La decisión también afecta a Raúl Morón, candidato de Morena a gobernador de Michoacán, cuya candidatura fue anulada por el mismo motivo.

Asimismo, los magistrados ordenaron al INE tener en cuenta una serie de criterios, como valorar “la voluntad” de los sancionados de presentar el informe de gastos o si hubo “intencionalidad” en la omisión.

EL CASO DE MÉXICO LIBRE

El pasado 14 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó dar el registro como partido político a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática o México Libre, liderada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo, con lo que corroboró la decisión tomada por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 5 de septiembre.

En sesión no presencial, a través del formato de videoconferencia, el TEPJF determinó, por mayoría de votos, respaldar la decisión del INE, que negó registro a México Libre como partido político. Entre sus razones, la autoridad electoral subrayó que no había acreditado el origen de recursos de diversos aportantes, por lo que no se pudo corroborar el origen lícito de su financiamiento.

Los magistrados señalaron que un registro como partido político no está condicionado únicamente a la satisfacción del procedimiento estipulado por la ley, sino que también se basa en los principios constitucionales en materia electoral a los que están sujetos todos los partidos políticos. Advirtieron que el actuar de los aspirantes debe ajustarse a los exigencias impuestas a las organizaciones de ciudadanos, como la certeza, la pulcritud y la transparencia en rendición de cuentas.

Las irregularidades resaltadas en la fiscalización de sus recursos, dijeron, deben analizarse por sus circunstancias particulares, contexto, efectos y trascendencia en el procedimiento, para evitar una afectación desproporcionada al derecho de asociación de los ciudadanos afiliados a la organización.

El pleno del TEPJF resolvió que la reglamentación de fiscalización permite que las aportaciones monetarias sean únicamente a través de cheque o transferencia electrónica, mientras que México Libre hizo uso de la aplicación Clip, cuyos comprobantes no permiten identificar a los aportantes, de manera que no se puede verificar el origen lícito de un porcentaje de las aportaciones.

