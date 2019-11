Calderón afirma que “intento” de golpe de Estado se dio luego de que ganó la Presidencia en 2006

El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa reaccionó a los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador acerca de que en México no existen condiciones para un golpe de Estado compartiendo un mensaje a través de sus redes sociales en el que aseguró que el único “intento” de cometer un acto similar se dio en el año 2006, cuando el panista asumió la presidencia.

Esta acusación se da horas después de que el tabasqueño aseguró que no existen condiciones para un golpe de Estado en México, sin embargo, censuró al General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa por lo dicho en un encuentro con militares.

A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario acusó al actual Jefe del Ejecutivo de intentar derrocarlo cuando le ganó en la elección de 2006, año en el que López Obrador encabezó un bloqueo en el Paseo de la Reforma en contra del supuesto fraude electoral del que había sido víctima.

“Sí hubo un intento de Golpe de Estado, pero fue en 2006: cerraron las principales avenidas de la Cd de México, bloquearon con cadenas el Congreso, y agredieron a congresistas para provocar un vacío constitucional y forzar el nombramiento de un presidente interino, pero fallaron” escribió Calderón Hinojosa.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo esta mañana que no existen condiciones para un golpe de Estado en México, pero censuró al General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa por lo dicho en un encuentro con militares.

“Creo que es importante la claridad. Al pan, pan y al vino, vino. Hay que tener mucha claridad y por eso lo de mi mensaje. Para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones. Eso es lo que digo. No hay esas condiciones, para que no se caiga en esa tentación”, aseguró.

López Obrador escribió el sábado en su cuenta de Twitter: “Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara. Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado”.

Sin embargo, hoy el mandatario explicó: “Surge esto también porque la declaración del General es imprudente. Tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse, pero si leen ustedes el texto, hay una actitud poco mesurada. Recuerdo algo que dice ‘hay una ideología dominante, que no mayoritaria’, un lenguaje bastante conservador y estamos enfrentando eso también con la transformación”.

“Es que lo de Culiacán sacó a flote muchas cosas, por eso algunos se enojaron cuando dije que se había mostrado el cobre, pero permitió poner en la superficie muchas cosas. Imagínense diciendo que había que atrincherarse en Culiacán, y que a sangre y fuego había que hacer valer la ley, y que nos faltaron pantalones, y eso entendido o interpretado como una ofensa al Ejército”, agregó.

“¿Por qué sale todo esto? Porque hay una nueva política. Anteriormente se apostó a la aniquilación del contrario y eso no va a volver a suceder y esa mentalidad se estableció en ciertos sectores, muy conservadores, autoritarios. Entonces cambiar eso por el respeto a los derechos humanos, por cuidar la vida lleva tiempo. Es un proceso”, señaló el Presidente.

Fuente: Sin Embargo