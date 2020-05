Calderón acusa al Gobierno de México de mandar a muchos a sus casas a morir de la COVID-19

El Gobierno de México impulsó el quedarse en casa aunque tuvieran síntomas de COVID-19, por lo que hubo personas que murieron en sus hogares o llegaron muy tarde al hospital, dijo hoy el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Al impulsar el quédate en casa, aún con síntomas, hizo que muchos enfermos no pudieran llegar al hospital (morían en casa) o llegaran muy tarde. Para colmo, la política de hacer el menor número de pruebas posible hizo que muchos pacientes no supieran si debían ir al hospital o no”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

“Parte del problema puede ser que la propaganda del Gobierno de quédate en casa no hizo distinción propagandística, al menos al principio, entre personas con síntomas y sin ellos. Si alguien tenía síntomas se le decía que se quedara en casa, cuando debió alentársele a ir al médico”, agregó.

El 5 de mayo, Felipe Calderón Hinojosa respondió fuertemente a Andrés Manuel López Obrador, luego de que el Presidente dijera que sólo con una consulta investigaría su posible participación en hechos de corrupción de los que se acusa a su exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

“Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”, escribió en su cuenta de Twitter.

La declaración anterior derivó del comentario realizado por el actual mandatario mexicano en el sentido de que Calderón Hinojosa no era investigado por su Gobierno por sus presuntas ligas con Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública, ahora preso en una cárcel de Brooklyn, Nueva York.

“Acerca de abrir nosotros una investigación en contra del expresidente Calderón, pues ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana y no sólo para su caso, sino estamos planteando que se le pregunte a la gente, que los ciudadanos lo demanden, sobre el abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, de Salinas a Peña, pasando por Zedillo, Fox y Calderón, pero eso lo tendría que decidir la gente”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera, luego de ser consultado por los dichos de la periodista Anabel Hernández, quien afirma que Calderón no sólo sabía de los nexos del exfuncionario con el Cártel de Sinaloa, sino que Calderón era quien organizaba reuniones con narcos.

Desde su red social, el ex panista, quien en los últimos días ha sido señalado de, supuestamente, estar enterado de las actividades de García Luna, quien fue uno de los funcionarios con mayor poder en su sexenio federal, también hizo una “sugerencia”, al Jefe del Ejecutivo federal.

