Cae lona durante evento de campaña de candidato de Morena en Edomex; hay 50 heridos

Durante la tarde del domingo 26 de mayo, cayó la lona de un mitin del aspirante de la presidencia municipal de Xonacatlán, Alfredo González González, en el Estado de México. El abanderado morenista informó que derivado de ello hubo 50 personas lesionadas.

El evento estuvo programado para las 14 horas de este domingo en el recinto Ferial, ubicado en el paraje la manga, sin embargo, las inclemencias del tiempo aire que terminó en el retiro de la lona y la caída del de la misma ante más de 6 mil espectadores.

Al respecto, Alfredo González González, aspirante a la reelección por el partido Morena, indicó que de manera inmediata fue desplegado un operativo integrado por elementos de diversas corporaciones de origen municipal, la Cruz Roja mexicana en Toluca y el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM).

“Que no se hagan leña del árbol caído. Hubo 39 personas lesionadas, por supuesto ya nos pasaron el informe, tuvimos el apoyo de manera rápida y oportuna también de la dirección de emergencias del gobierno del Estado, nos mandaron el helicóptero Relámpago por si hubiera algún trasladado, no hubo la necesidad, porque aquí se les está dando la atención y si trasladaron a dos personas al hospital de Xonacatlán, dos heridos un poco más graves, pero ya nos dijeron nada que ponga en riesgo la vida de un ciudadano”.

Aunque al inicio el candidato había señalado que hubo 39 heridos, la cifra oficial aumentó a 50 personas con heridas no de gravedad.

En lo que respecta a las personas lesionadas, estas serán acompañadas por la administración municipal, hasta en tanto sus lesiones sanen, prometió el aspirante.

¿Qué dijo el candidato de Morena?

Cae lona durante evento de campaña de candidato de Morena en Edomex; hay 39 heridos https://t.co/E2tFTouUQ0 pic.twitter.com/cPorlNqe9c — Milenio (@Milenio) May 26, 2024

Colapso de escenario de MC

Durante la tarde del miércoles 22 de mayo, se vivió un momento de tensión y caos durante el cierre de campaña de la candidata Lorenia Canavati, quien invitó a Jorge Álvarez Máynez.

​El evento, que se llevaba a cabo en el campo de beisbol El Obispo, en la zona poniente del municipio, terminó abruptamente cuando el escenario colapsó, dejando un saldo preliminar de al menos 18 personas heridas.

El incidente ocurrió cerca de las 18:00 horas, mientras simpatizantes de MC se reunían para apoyar a sus candidatos. Videos compartidos en redes sociales por los asistentes muestran el preciso instante en que un fuerte viento comenzó a sacudir el escenario.

En las imágenes, se puede observar a los candidatos Jorge Álvarez Máynez, Martha Herrera y Lorenia Canavati corriendo para resguardarse, mientras la pantalla ubicada detrás de ellos se desplomaba.

Con información Milenio