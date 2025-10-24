Cae en Tepotzotlán el ‘H4’, operador del cártel Beltrán Leyva y buscado por EU

Autoridades federales detuvieron en Tepotzotlán, estado de México, a Jair Francisco Patrón, El H4, líder de una célula del Cártel Beltrán Leyva, quien fue capturado con base en una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad informó que «derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, y @SSPCMexico detuvieron a Jair Francisco ‘N’, alias H4, integrante de Los Beltrán Leyva».

De acuerdo con la información difundida el detenido «cuenta con una orden de aprehensión vigente con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita».

El detenido es familiar de uno de los principales líderes del narcotráfico en México, quien perdió la vida el 10 de febrero del 2017 en Tepic, Nayarit, durante un operativo con fuerzas federales, identificado como El H2.

En el operativo participaron elementos de las secretarías de Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), así como personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En este caso se cumplimentó una orden de aprehensión contra El H4 y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.