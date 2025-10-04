Cae en CDMX capo de ‘Tren de Aragua’

Elementos federales detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias «Nelson», señalado como líder en México de la organización delictiva trasnacional «Tren de Aragua», así como a dos de sus colaboradores directos.

Los detenidos, todos de nacionalidad venezolana, fueron identificados como Lucas Alberto Vielma Rojas, de 37 años, considerado el brazo derecho del cabecilla, y Marcos Gabriel Ortega Sotillo, de 36 años, colaborador directo en las operaciones del grupo criminal.

De acuerdo con el parte oficial, los detenidos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada, mientras que Echezuria Alcántara mantenía además una orden vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.Las autoridades atribuyen a esta célula la operación de redes de explotación sexual, secuestro, extorsión y venta de narcóticos en los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y en diversas alcaldías de la Ciudad de México, además de vínculos con actividades violentas en Sudamérica

La captura se llevó a cabo tras un seguimiento de inteligencia que permitió ubicar al trío en distintas zonas de la capital sin poner en riesgo a la población, indicó el Gabinete de Seguridad.

Información de Agencia Reforma