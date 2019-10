Cada día, 32 niñas quedan embarazadas por violación: Inmujeres

Al año, 11 mil niñas menores de 14 años se convierten en mamás, es decir 32 niñas al día quedan embarazadas, ambas situaciones ocasionadas principalmente por violaciones sexuales en su contra cometidas por familiares, en la mayoría de los casos.

Lo anterior lo destacó la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, durante la presentación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENPEA) que se realizó en el marco de la Segunda Sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del Gobierno Federal.

La directora Gasman señaló que las niñas entran a la etapa del embarazo son desearlo pues resaltó que son niñas víctimas de violación cometidas por hombres de su círculo cercano, y que son obligadas a vivir una etapa que no les corresponde.“Es alarmante la situación. Al año, 11 mil niñas que se convierten en madres producto de violación.Y dada esa urgencia, estamos trabajando en fortalecer esta estrategia, acciones para reforzar la atención de las y los jóvenes de las 32 entidades”.Nadine Gasman

La funcionaria dijo que aunque la tasa de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años ha disminuido -de 77 a 70 nacimientos por cada 10 mil-, este fenómeno sigue siendo una causa de la violencia sexual que se mantiene impune; además de otras causas como falta de educación sexual integral y servicios de salud reproductiva.

“Es importante fortalecer a las instancias estatales con perspectiva de género y en materia de derechos sexuales y reproductivos para las y los adolescentes, desde donde se observan dos áreas de oportunidad: priorizar que este sector pueda acceder a la Interrupción Legal del Embarazo de manera sencilla, y acceso educación integral sexual reproductiva”. Nadine Gesman

Finalmente, la presentación de la ENPEA busca que las y los jóvenes puedan acceder a una vida libre de violencia y tengan garantizado su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Sipinna cumple 4 años de promover los derechos de niñas, niños y adolescentes

En la segunda sesión del SIPINNA, el secretario ejecutivo, Ricardo Bucio Mújica, recordó que el organismo acaba de cunplir 4 años desde que comenzó a impulsar desde el Gobierno Federal, los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En un video elaborado por el Sistema reconocieron el trabajo de las instancias públicas e internacionales que en este tiempo han contribuido a avanzar en la garantía de los derechos humanos de dicho sector de la población; entre ellas destaca la creación de Sistema de Justicia para Adolescentes por parte del Poder Judicial y el trabajo realizado en México de la Unicef.

Melisa Zepeda y Eluid Pizarro, representantes de la Red Nacional de Adolescentes, pidieron a las autoridades que no se les desprecie por su edad, pues reconocieron que también tienen capacidad de tomar decisiones y cambiar el rumbo del país.“Tenemos derecho a no sentir miedo, a expresar ideas sin que nos amenacen, rechacen, criminalicen o desaparezcan. Queremos educación integral sexual, que no nos juzguen y que promuevan nuestro desarrollo con actividades, educación inclusiva e inclusión en la educación. Todas y todos merecemos reconocimiento”.Melisa y Eluid

Refirieron que actualmente el contexto de violencia en México lo limita a transitar por espacios públicos, por lo que exigieron compromiso por parte de autoridades para poder tener una vida libre y segura, y así respetar sus derechos.

