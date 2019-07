Brenda, de 21 años, tomó un taxi en el Edomex para ir a trabajar. Su familia la busca hace ya 3 días

Brenda Cruz García, de 21 años de edad, salió de su casa y tomó un taxi rumbo a la ciudad de Toluca, donde trabaja, pero no llegó y tampoco regresó a su casa, desde entonces su familia la busca, aunque denuncian desinterés de la Fiscalía mexiquense para investigar el caso.

Era domingo cuando la joven abordó una unidad del transporte público en la comunidad del Capulín Tercera Sección, en Amanalco de Becerra, ubicado en la zona sur del Estado de México, sin embargo, después nadie supo de ella, no contestó las llamadas ni mensajes de WhatsApp.

Antes de abordar el vehículo colectivo, “La China” envió una fotografía suya con la ropa que vestía y del lugar donde se encontraba a una amiga, es lo último que sus padres saben, a los pocos minutos fue su última conexión, alrededor de las 14:10 horas del pasado 14 de julio.

“La China” envió una fotografía suya con la ropa que vestía y del lugar donde se encontraba a una amiga, es lo último que sus padres saben. Foto: A Fondo Edomex

Su hermana narra que su novio le marcó ya que la recogería en la terminal de autobuses de la capital mexiquense pero sonaba ocupado, advierte que lo extraño fue que enseguida recibió un mensaje, “ahorita que llegue te marco”, texto que asegura no fue escrito por Brenda.

“Quedaron de verse ellos pero al subirse al taxi ya no supimos nada, estoy segura que ella no lo mandó, no escribe así, tenía faltas de ortografía y abreviado, su pareja ha estado pendiente desde un principio, incluso ha acudido a declarar al Ministerio Público”, relata Johana.

NOBLE Y SONRIENTE

La jovencita es la segunda de tres hermanos, independiente y desde hace casi un año es empleada en una empresa ubicada en el corredor industrial de Santa Ana Tlalpantitlán en Toluca, viaja los fines de semana a visitar a sus a papás recorriendo unos 60 kilómetros de distancia.

Como una mujer noble, sonriente y feliz, la describe, teme pueda ser víctima de un delito, no es una persona que acostumbre a salir sin avisar tanto tiempo, ni siquiera esta con su actual pareja sentimental, tampoco llegó a su trabajo ni amigos han logrado tener contacto con ella.

“Es una joven con un corazón muy blandito, no es una mala persona, la verdad no creemos que se haya ido por su voluntad, ya son muchas horas sin saber nada de ella, suplicamos si alguien sabe algo o la vio que nos ayuden, estamos muy desesperados y angustiados”, añadió.

Es amante de la música grupera y banda, Bronco es uno de sus grupos favoritos, siempre está pendiente de los demás, incluso con sus chistes hace reír a todos, los viernes por la tarde regresa a su localidad para estar con los suyos, no acostumbra a salir mucho con sus amigas.

LA BÚSQUEDA, APATÍA DE LA FISCALÍA

Al siguiente día de ser reportada como extraviada, acudieron a las instalaciones regionales de la Fiscalía en Valle de Bravo para levantar una denuncia formal de hechos, fue incluida en el programa Odisea, han iniciado una campaña en redes sociales desde que perdieron comunicación.

Además, en grupos han optado por recorrer las zonas de salidas y entradas donde fue vista por última ocasión pero sin tener éxito, la familia ha encontrado apatía del personal que ha sido asignado a los hechos, piden la intervención del fiscal para no dejar pasar más horas y días.

“El lunes acudimos a levantar la denuncia, la verdad hasta el momento no hemos tenido mucha ayuda del Ministerio Público, él (novio) ha estado con nosotros incluso el aviso que no sabía nade ella, no sospechamos de él, nos ha acompañado y acudido a declarar”, aseguro.

Fuente: Sin Embargo