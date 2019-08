Bodega Aurrerá ofrece celulares a 7 pesos por error

Bodega Aurrerá se negó a respetar los precios de casi 5 y 7 pesos con los que había marcado varios teléfonos celulares en una de sus sucursales ubicada en Ciudad Obregón, Sonora, denunció un cliente que intentó aprovechar las ofertas derivadas de errores en el etiquetado.

El cliente tomó fotos de las sorprendentes ofertas que anunciaba la tienda

Según reportó el diario Tribuna Sonora, los hechos sucedieron el pasado miércoles 7 de agosto, en el establecimiento ubicado entre las calles Guerrero y Michoacán, de la mencionada ciudad.

Fue alrededor de las 16:00 horas cuando Armando, un joven de 21 años de edad, acudió a la tienda para adquirir uno de los equipos de la marca Motorola, que se ofertaban en menos de 10 pesos. Incluso, tuvo la precaución de tomarle una foto a las etiquetas anunciadas, sin embargo, la respuesta que recibió de los trabajadores no le fue satisfactoria.

“El precio que yo vi era de 4.99 pesos y 6.99 pesos entonces a mí se me hace injusto que ellos no me quieran aceptar ese precio porque ese es el que están marcando ellos, es el que están poniendo en estante.”

Pero la situación no quedó ahí, pues Armando pidió hablar con la gerente del lugar para exigirle que le respetaran el precio indicado.

En lugar de eso, la mujer le ofreció un descuento del 30 por ciento en otro equipo, lo que el joven rechazó.

“Hablé con la gerente y ella fue la que me ofreció un descuento, el cual no quise aceptar porque no se me hace justo. Me quería descontar 30 por ciento de descuento en cada celular, pero le dije que no porque tiene que respetar, porque es mi derecho, debe de respetar el precio que están marcando, yo soy un consumidor, por errores de ellos no puedo dejar de comprar, ellos marcaron ese precio y deben respetarlo”.

Incluso, el joven contó que a una chica antes que él sí le vendieron el celular a siete pesos, por lo que permaneció afuera de la tienda para exigir que a él también le hagan válida la oferta.