Bloqueos de piperos en Edomex cumplen siete horas; liberan algunos tramos

Ecatepec, Mex. Se cumplen siete horas de los bloqueos que mantienen choferes de pipas y dueños de purificadoras en vialidades de al menos 15 municipios del estado de México, afectando la circulación de los accesos a la Ciudad de México, en protesta por el Operativo Caudal que realizaron las autoridades por la extracción y distribución ilegal del agua potable.

Hasta el momento las autoridades estatales no han informado sobre alguna mesa de diálogo con los inconformes. En algunos bloqueos como en la autopista México-Querétaro a la altura de la caseta de Tepotzotlán los manifestantes se replegaron permitiendo el paso libre. Mientras que en la autopista México-Toluca los inconformes retiraron su bloqueo tras siete horas y en Acolman también se retiraron.

Sin embargo, la mayoría de bloqueos continuaban hasta las 14:00 horas. En otros puntos como en la autopista México-Pachuca en Ecatepec, la Texcoco-Los Reyes en Los Reyes La Paz y la López Portillo en Ecatepec los manifestantes abren un carril por minutos y lo vuelven a cerrar.

Algunas de las vialidades donde se concentran los bloqueos son: Avenida Central a la altura del Metro Nezahualcóyotl, la incorporación al Circuito Mexiquense (Villada y Bordo), Periférico y Bordo, Pantitlán y Calle 7, López Mateos y Texcoco, las autopistas México-Pachuca en Ecatepec.

También, hay bloqueos en la autopista Toluca-Naucalpan a la altura de plazas Santin. En Ecatepec las protestas se concentran en la México-Pachuca a la altura de El Vigilante, en la López Portillo y en la Vía Morelos y Texcoco-Lechería.

En Texcoco los manifestantes se encuentran en la México–Texcoco, frente al Centro Cultural Mexiquense. En este punto los manifestantes dañaron una unidad del transporte público al roquearla cuando pretendía pasar.

Otros puntos son Bicentenario; así como en San Bernardino y en la Texcoco-Calpulualpan en la glorieta de Nezahualcóyotl.

Además en la México–Texcoco, a la altura de los Los Reyes La Paz, en Puente de Piedras Negras.

Ante los bloqueos, miles de usuarios del transporte público se han visto afectados y han tenido que caminar por largos tramos para buscar alguna opción para transportarse. En puntos como en Ecatepec al menos 80 patrullas de la Policía Municipal instalaron un operativo para trasladar a los peatones de un punto a otro.

Desde las siete de la mañana de este lunes, los bloqueos comenzaron.

Uno de los primeros cierres fue en la avenida Central, a la altura del Metro Nezahualcóyotl donde un grupo de piperos y dueños de purificadoras se apostó en su sentido hacia la Ciudad de México.

“Estamos protestando por el cierre de pozos de agua de donde nos surtimos para repartir agua a la gente. Nosotros estamos conscientes del huachicoleo pero no es nuestro caso, nosotros damos un servicio a la gente de purificación de agua y al cerrar los pozos no tenemos fuente de abastecimiento y no se vale que nos metan a todos en el mismo costal”.

“Nosotros vamos por el agua a Texcoco y venimos y les surtimos a la gente y en ningún momento queremos provocar un problema, queremos nada más trabajar, somos gente trabajadora”, dijeron algunos piperos.

Los piperos piden a las autoridades la apertura de los pozos y exigen que las autoridades del estado de México instale una mesa de diálogo.

El pasado fin de semana la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), encabezó un operativo contra la distribución ilegal del agua potable en 48 municipios y donde intervinieron más de 189 inmuebles donde localizaron 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas.

Hasta las 14:00 horas los bloqueos continuaban sin que las autoridades estatales informen si atenderán a los quejosos.