“Bien, lo que él decida, él es libre”: AMLO por propuesta de Zaldívar de llevar a consulta su ampliación como presidente de la Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador ve “bien” la consulta extraordinaria propuesta por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sobre la ampliación de mandato en el órgano de justicia.

“Bien (la consulta extraordinaria propuesta por Zaldívar), lo que él decida, él es libre, es un asunto que al final lo tiene que resolver los ministros, los 11 ministros, porque en este caso no participarían él, serían 10″, refirió.

“Para que una ley se declare inconstitucional se requiere dos terceras partes de los votos, es decir, si tres ministros dicen que es constitucional la ley, eso es lo que prevalece, si son dos, ya no”, declaró.

“Si él lo plantea así (la consulta) estoy de acuerdo, es su derecho, tiene que ver con sus libertades”, adujo.

Arturo Zaldívar promoverá una ‘consulta extraordinaria‘ ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para decidir la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder ante la reforma para la extensión de su mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

López Obrador recordó que Zaldívar Lelo de Larrea es el único que puede limpiar de corrupción al Poder Judicial y recordó que su gobierno ha sufrido por decisiones de jueces que benefician a grupos de intereses creados.

“Yo doy mi opinión sobre este asunto porque sí padecemos mucho de jueces que están al servicio de grupos de intereses creados, al servicio de los potentados”, detalló.

“Él es libre y se trata de un poder autónomo, independiente, di mi opinión de que estoy a favor de que se amplíe el plazo, no es una reelección, eso debe aclararse, el ministro Zaldívar concluye su periodo de ministro en el 2024 y no puede por ningún motivo continuar como ministro, no puede ya reelegirse”, expuso.