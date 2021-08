Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2021: ¿Cómo solicitarla?

Durante este fin de semana dio a conocer que a partir del 1 de septiembre iniciará el plazo para solicitar la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”.

Es una ayuda económica dirigida hacia alumnos que estén inscritos en Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), que vivan en condición de pobreza o vulnerabilidad y residan en zonas de altos índices de violencia. Esta beca también la pueden solicitar estudiantes de origen indígena y afrodescendientes.

El apoyo económico es de 2 mil 400 pesos mensuales y se pagan de forma bimestral, es decir, se dispersan 4 mil 800 pesos cada dos meses. Los resultados de los beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro se publicarán el 13 de octubre de 2021.

El registro para solicitar la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro estará abierto del 1 al 30 de septiembre. Para ser beneficiario es requisito estar inscrito en alguno de los siguientes centros:

Universidades Interculturales.

Escuelas Normales Indígenas.

Escuelas Normales Interculturales.

Escuelas Normales Rurales.

Universidades para el Bienestar Benito Juárez.

Universidad de la Salud de la Ciudad de México y del estado de Puebla.

Escuelas ubicadas en localidades y/o municipios indígenas.

Escuelas ubicadas en localidades y/o municipios de alta o muy alta marginación.

Escuelas Normales públicas federales y estatales.

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Universidad de Autónoma Chapingo.

Requisitos

1. Estar inscrito en la modalidad escolarizada, en alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES), entre las señaladas anteriormente en esta nota.

2. Tener máximo 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2020. Esto con excepción de los alumnos inscritos en las siguientes IPES prioritarias:

Universidades Interculturales.

Escuelas Normales Indígenas.

Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural.

Escuelas Normales Rurales.

Sedes educativas del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y Universidad de la Salud de la Ciudad de México y el Estado de Puebla.

3. Tener un ingreso estimado mensual per cápita menor al Límite de Pobreza por Ingresos (LPI).

4. No recibir de manera simultánea alguna otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal (APF).

5. Postularse como aspirante a través del registro de su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) en el sitio web.

En el caso de los aspirantes de IPES que por sus condiciones no les sea posible realizar el proceso digital, podrán consultar el apartado “Consideraciones” en el numeral 2 de la convocatoria.

6. Para becarios de continuidad cuya institución académica de origen es una Institución de Educación Superior (IES) con la que antes se tenía algún Convenio de Colaboración, deberán presentar una Carta bajo protesta de decir verdad, que incluya los documentos requerido que les permitan acreditar su personalidad como becario de continuidad.

¿Cómo solicitar la beca?

La CNBBBJ concederá un total de 410,000 becas a nivel nacional. El programa otorgará a cada aspirante 9 mil 600 pesos, correspondientes a los dos últimos bimestres del año:

Septiembre-octubre 2021. Un ingreso de 4 mil 800 pesos.

Noviembre-diciembre 2021. Un ingreso de 4 mil 800 pesos.

Los aspirantes deberán realizar los siguientes pasos para solicitar la beca:

1. Antes del 1 de septiembre, las IPES deben registrar en el SUBES, la ficha escolar actualizada de los/as estudiantes de su institución. Cada interesado deberá comprobar que su información es correcta. Si es así, deberá activar la ficha escolar para solicitar la beca, manifestando con esto su conformidad con los datos indicados.

2. Después, los interesados deberán registrar su solicitud de beca a través del SUBES en el sitio web del 1 al 30 de septiembre de 2021.

3. Los aspirantes deberán capturar correctamente en el SUBES la CLABE Interbancaria (de 18 dígitos) de una cuenta bancaria de débito activa y a su nombre, entre el 1 y el 30 de septiembre de 2021. La cuenta deberá cumplir lo siguiente:

Que el/la titular de la cuenta sea el/la aspirante.

Que permita transferencias electrónicas, retiros y depósitos mayores al monto total de la beca.

Que la cuenta pertenezca a una institución bancaria que resida dentro del territorio nacional.

Que no sea del banco “IXE”, “Banco Walmart”, “Banco Ahorro Famsa” o “Cuenta Efectiva Jóvenes de Bancoppel”.

Que la cuenta tenga la opción de recibir más de dos depósitos al mes.

Que no sea cuenta tipo “Monedero electrónico”.

Que no sea una cuenta de inversión o de crédito.

Que no haya un límite en el monto de las transacciones

