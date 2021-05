“Banco de México no nos dio remanentes cuando hubo ganancia por el aumento en dólar, pero no es reclamo”, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se respeta la autonomía del Banco de México (Banxico), sin embargo, pidió que expliquen el por qué no hubo remanentes por el ejercicio de 2020.

En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador apuntó que su gobierno ya había hecho cuentas de cuánto recibiría por los remanentes otorgados por Banxico, los cuales a final de cuentas no se dieron.

“Sobre la autonomía del Banco de México siempre se ha garantizado, tan es así que no he comentado que no nos dieron remanentes, ahora que pasó la crisis de inestabilidad cambiaria, se acuerdan que se fue el dólar por encima de los 25 pesos, entonces cuando sucede eso compensa”, declaró.

“Ya se habían hecho cuentas de que íbamos a recibir un remanente. Yo soy precavido, hasta no ver cómo se dan las cosas”, dijo.

“Al final no hubo remanentes. Tendrían ellos que explicar, pero es en términos muy respetuosos y fraternos, por qué en otros sexenios sí habían remanentes y ahora no hubo, pero no estamos demandándoles nada ni cuestionándolos, nada más que tenemos que decirlo”, aclaró.

Banco de México informó el pasado 23 de abril que no obtuvo remanentes por operaciones el año pasado, luego de un repunte del peso mexicano redujera las ganancias de las reservas.

El Banco Central añadió que, del resultado financiero obtenido en 2020, la mayor parte fue asignada a la amortización de pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores y el restante en aumentar las reservas de capital.

“Derivado de las aplicaciones descritas al resultado del ejercicio 2020, (…) no fue posible asignar recursos a la reserva de revaluación de activos, ni resultó un remanente de operación”, dijo la institución en un comunicado.