Banamex será un pilar para apoyar a México: Fernando Chico Pardo

Ciudad de México. “Banamex, con su talentoso y experimentado equipo, seguirá siendo un pilar fundamental para apoyar a México, las empresas y familias mexicanas”, son las palabras dichas por Fernando Chico Pardo tras darse a conocer que compró una cuarta parte del Banco Nacional de México.

“Esta operación simboliza nuestra vocación de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de México, con plena confianza en sus oportunidades presentes y futuras, así como en el potencial de su gente”, dijo el empresario.

Esta tarde, Citi y Banamex informaron que Chico Pardo adquirió el 25 por ciento de las acciones de la división mexicana que fue puesta en venta por el consorcio financiero estadunidense desde enero de 2022.

De acuerdo con la información, la operación tiene un valor de 42 mil millones de pesos y forma parte de la etapa final de la venta del banco mexicano, que se realizará en el mercado de valores.

“Estamos profundamente comprometidos en dar continuidad y renovar los programas sociales y culturales que distinguen a Banamex, y que han abierto a millones de mexicanos el acceso a un patrimonio artístico. Para nuestra familia, esta es más que una decisión empresarial: es una expresión de confianza en México y una reafirmación de nuestro compromiso con su progreso económico, social y cultural”, agregó el empresario.

Proyecto de futuro

Manuel Romo, director general de Banamex, comentó que desde el banco existe un entusiasmo por la relación que inicia entre las tres partes.

“Fernando Chico Pardo conjuga visión estratégica, excelencia operacional y un proyecto de futuro con la excelencia a nuestros clientes al centro y basado en nuestro talento, así como un profundo compromiso con México y una gran confianza en sus perspectivas de crecimiento”, precisó el director del banco.

Banamex, en su comunicado, detalló que “la operación está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en México, y se espera se complete en la segunda mitad de 2026”.

Líder respetado, dice Citi

Por su parte, Jane Fraser, la directora general de Citi, consideró que Chico Pardo “es uno de los líderes empresariales más respetados en México”, al mismo tiempo de destacar que la transacción representa “un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex”.

“Es también un reflejo de la relación estratégica a largo plazo que estamos construyendo mientras seguimos trabajando para la salida a bolsa planificada y maximizamos el valor de esta icónica institución para nuestros accionistas”, expuso la directiva del consorcio estadunidense.

Añadió que “Banamex ha sido durante mucho tiempo una piedra angular del sistema financiero mexicano y confiamos en que seguirá siendo un motor de estabilidad y crecimiento en el futuro”.

Citi agregó que mantendrá e impulsará “el crecimiento de su negocio institucional en México, al ofrecer a sus clientes todas las ventajas de su red global”.

“Debido a la industria manufacturera de clase mundial y la integración a las cadenas de suministro globales del país, Citi confía en la trayectoria de México y cuenta con una posición única para apoyar la actividad transfronteriza de los mercados de capitales, así como los flujos comerciales”, apuntó.