Azucena Pimentel, exproductora de Televisa, niega que el montaje contra Cassez

La productora Azucena Pimentel, trabajadora del equipo de Comunicación Social de la Presidencia de la República, negó su participación en el montaje de la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, transmitido en vivo en diciembre de 2005 en el noticiero “Primero Noticias” de Televisa.

“No participé en reunión alguna con instancias privadas o gubernamentales para crear montaje alguno, ni en este caso ni en algún otro”, aseguró Pimentel, quien se desempeñaba como productora de la emisión conducida por el periodista Carlos Loret de Mola.

La productora hizo esta aclaración después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiera en su conferencia matutina que podría ser separada de su cargo en Comunicación Social si estuvo involucrada en el montaje.

“Si ella está involucrada en este asunto, no puede estar ya en el Gobierno. […] Si no tuvo qué ver, si tiene una justificación que sea convincente, sigue con nosotros”, advirtió en conferencia desde Palacio Nacional.

Más tarde, Azucena Pimentel publicó un comunicado donde aseguró que el día del montaje supo del operativo transmitido en Televisa y otros medios como TV Azteca al mismo tiempo que toda la audiencia del noticiero.

VER MÁS

“En 13 ocasiones le dije a Loret: ¡Para, ya!” Así fue el montaje en Televisa, contado desde adentro

“Mis acciones como productora de la emisión del programa “Primero Noticias” del 9 de diciembre de 2005 respondieron a la información e imagen que llegaban desde el lugar de los hechos, como en cualquier otra ocasión”, insistió.

Pimentel aseguró que el montaje y las consecuencias han representado “un aprendizaje constante” en su carrera profesional; también recordó que ha trabajado con periodistas y académicos como Jacobo Zabludovsky, Carmen Aristegui, José Woldenberg, Héctor Aguilar Camín y Jorge Volpi, así como en Canal 22, El Universal, TV Azteca, TV UNAM o la Universidad de Guadalajara.

EL MONTAJE

Yalitza Aparicio regresa con película de terror

El 9 de diciembre de 2005, el noticiero “Primero Noticias”, conducido por Carlos Loret de Mola, realizó un gran despliegue para mostrar “en vivo” la captura de la banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas. Después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Genaro García Luna, con la participación de Televisa, que transmitió para miles de mexicanos el espectáculo mediático.

En el montaje se detuvo a Florence Cassez y a su pareja sentimental Israel Vallarta, como integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

La transmisión en vivo tiene consecuencias jurídicas hasta el día de hoy. Muestra de ello es que Israel Vallarta ha pasado parte de su vida en una prisión federal. En la transmisión se le torturó y señaló como líder de una banda de secuestradores.

Hoy, después de que se hablara del tema en Palacio Nacional, Loret de Mola acusó que la exhibición del montaje del caso Cassez en la mañanera es una “embestida” en su contra por las investigaciones que ha realizado Latinus, el medio en el que colabora, sobre el Gobierno federal e insistió en que ignoraba en ese momento que el hecho no era real.

El periodista acusó también que tiene como fin evitar explicaciones por el caso de la simulación de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a un adulto mayor en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

“La embestida no es por Cassez-Vallarta. Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira… para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada, revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente”, expuso en un tuit.

Fuente: Sin Embargo