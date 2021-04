‘Ayúdenme, estoy secuestrada’, con esta carta abuelita pidió auxilio a enfermero

La mujer pidió auxilio a un enfemero que la atendió durante la aplicación de la vacuna en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la mujer de 85 años de edad quien era víctima de maltrato familiar en su hogar denunció a sus acompañantes de encerrarla en su domicilio y vivir en condiciones deplorables.

Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa ¿m dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor. Mi nombre es Carolampia Díaz y de ellos son Laura y Ramón Sánchez Gomez Gamez Díaz (sic)”, escribió la mujer en un trozo de papel blanco que entregó al enfermero.