Avión presidencial, a casi tres años de que se puso en venta, aun ‘no sale’

El intento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de vender el avión presidencial parece inconcretable y luego de más de dos años continúa sin señales de un comprador a la vista.

López Obrador ha buscado atraer a empresas y ejecutivos de negocios, pero no hay interesados, e incluso se había comprometido a rifar el Boeing 787.

Desde que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018, el presidente se comprometió a vender el avión por considerarlo demasiado lujoso. El mandatario se enorgullece de su austeridad, vuela en aviones comerciales y ha efectuado un solo viaje al exterior.

Sin embargo, este miércoles reconoció la dificultad para vender el jet porque es demasiado especializado y hecho a la medida.

“Nada más que ha costado trabajo porque como es muy exclusivo, no se puede vender, el avión presidencial, ahí está. Aprovecho también para ofrecerlo, pero no hemos podido, porque es hecho no en serie, lo hicieron por pedido especial, exclusivo; entonces, nos ha costado trabajo, pero vamos a seguir ofreciéndolo“, dijo en conferencia de prensa.

Aunque antes López Obrador había anunciado en forma entusiasta haber recibido propuestas por el avión, este miércoles señaló que “no hemos podido venderlo” porque “lo hicieron por pedido especial”.

