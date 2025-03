Avalan en San Lázaro reforma en materia de soberanía

Ciudad de México. Con el propósito de robustecer el concepto de soberanía nacional, la Cámara de Diputados aprobó por 327 votos en favor y 116 en contra la reforma a la Constitución que incluye al terrorismo y el tráfico ilícito de armas en el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.

La enmienda, que modifica los artículos 19 y 40 de la Carta Magna, fue aprobada en lo general por Morena y sus aliados, a los que se sumaron PAN y Movimiento Ciudadano; el PRI lo votó en contra. Ya en lo particular, la oposición en conjunto rechazó la reforma.

Aunque subieron a tribuna 28 oradores para exponer sus reservas, ninguna de ellas fue aprobada. Pese a ello, el debate no careció de momentos de rispidez discursiva, como el protagonizado por Gildardo Pérez Gabino (MC), quien para criticar a las administraciones morenistas, parafraseó al general Pedro María Anaya, quien confrontó a las tropas estadunidenses durante la invasión de ese país a México en 1847.

“Si MC tuviera los votos en este parlamento, el actual régimen en el poder no tendría al país hecho un desmadre, como está hoy. Si MC tuviera los votos suficientes, ni PRI, PAN o Morena tuvieran al país como palo de gallina: hecho un cagadero”, gritó el legislador.

El panista Luis Enrique García López criticó con dureza el dictamen que, pese a todo, su partido votó en favor. Lo más grave de iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, “no sólo es que es una reforma inútil, es también una cortina de humo”.

En la misma tónica, lamentó que “mientras el gobierno de Estados Unidos presiona a México para que corte sus nexos con el narcotráfico y amenaza con imponer aranceles, la presidenta Sheinbaum, en lugar de actuar con responsabilidad, prefiere distraer a la opinión pública con un falso nacionalismo desde el Zócalo”.

En respuesta, la morenista María Guadalupe Morales defendió la pertinencia de la enmienda y lamentó –en referencia a los partidos de oposición— que “sí hay quienes siguen viviendo del pasado. Sigue habiendo personajes mezquinos que difaman, mienten o regatean su punto en este dictamen”.

Para la legisladora, a los partidos que votaron contra la reforma de fortalecimiento de la soberanía nacional, “México los va a seguir llevando a ese hoyo, al precipicio de la historia, van a seguir cayendo en su lodazal por no decir en… ustedes saben a qué me refiero”.

Y lanzó: “¿quién sería tan insensato como para cuestionar o regatear esta iniciativa de la mujer que les ha dado cátedra mes con mes de dónde y cómo ser una estadista, una gran jefa de Estado?”

Ricardo Mejía Berdeja (PT) subrayó que el factor que ha empoderado a los grupos delincuenciales es el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos, país del cual proviene hasta 74 por ciento de esos implementos bélicos a México.

“A la segunda enmienda de ese país la han usado como coartada para seguir permitiendo este tráfico de armas, por eso hay que ponerle un hasta aquí”, enfatizó.

Al final del debate, las bancadas se trenzaron en un enfrentamiento verbal, que derivó entre gritos y acusaciones mutuas de estar del lado del narcotráfico.

Para descalificar a los opositores y su supuesta falta de capacidad de defender la soberanía, el vocero morenista, Arturo Ávila, les soltó: “lo entiendo perfecto, porque ellos son hijos de Felipe Calderón Hinojosa”.

En respuesta, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Elías Lixa, recalcó: “Esta ha sido la primera vez en que alguien hace referencia a los hijos de una legisladora (en alusión a Margarita Zavala, esposa de Calderón). No aceptamos que absolutamente ningún legislador se meta con los hijos de ningún otro, y particularmente del PAN. ¡Controlen sus emociones y no hagan señalamientos de hijos ajenos que no tengan absolutamente nada que ver con el debate!”.

En ese momento, la presidenta en turno de la Mesa Directiva, Dolores Padierna (Morena), le notificó a Lixa que su tiempo al micrófono había terminado, pero el panista reclamó de manera airada su derecho a seguir hablando por ser coordinador de bancada.

Padierna, a su vez, y en medio del escándalo, también subió la voz para enfatizar que el panista sólo tenía un minuto para hablar.

El priísta Rubén Moreira, quien encabeza a la bancada del tricolor, intervino para recordarle a Padierna que, según un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, los coordinadores tienen derecho a extenderse un poco más en el uso de la palabra.