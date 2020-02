Autoridades nunca hicieron caso de denuncias contra Mario: Mamá de Giovana

Marcelina Cruz, mamá de Giovana “N”, señalada como la presunta responsable del feminicidio de la niña Fátima Cecilia, aseguró que las autoridades nunca hicieron caso de las denuncias que su hija interpuso en contra de su esposo Mario Alberto “N” por maltrato y violencia intrafamiliar.

En conferencia de prensa junto a abogada Angélica Urbina, quien por la tarde anunció su renuncia a representar a Giovana por amenazas de muerte, Marcelina Cruz condenó el crimen cometido por su hija y por su esposo Mario Alberto, pero consideró que si las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) hubieran atendido las denuncias presentadas por su hija, quizá las cosas no hubieran escalado hasta este punto.

Dijo que los imputados deberán pagar conforme el deslinde de responsabilidades y reconoció que el crimen ha cimbrado a toda la sociedad mexicana, por lo que pidió perdón a nombre de su hija y expresó sus condolencias a María Magdalena, madre de Fátima.

“Les pido perdón, yo que soy madre de Giovana les pido perdón a todo. Yo sé que no se va a solucionar esto, pero les pido perdón a todos. A la señora, a la mamá de la niña, yo sé cómo se siente, yo sé que esto duele”

Marcelina Cruz. Mamá de Giovana.

Advirtió que buscará quedarse con la custodia de sus tres nietos, de los cuales no tiene conocimiento en este momento de donde se encuentran. En ese sentido, hizo un llamado a quien desee ayudarla, pues no cuenta los recursos para contratar un equipo de defensa legal que pueda apoyarla.

Sobre la relación de su hija con Mario Alberto, confirmó que estaba llena de violencia y que incluso amenazó con matarla en varias ocasiones. Señaló a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la CDMX por no atender debidamente el proceso de violencia dentro de la pareja.

“Nunca la escucharon, no la tomaron en cuenta. Creo que esperaban a que fuera casi toda muerta para darle atención. Esto no estuviera pasando, si ellos hubieran evitado esto. Nunca hacen las cosas como deben de ser”

Marcelina Cruz. Mamá de Giovana.

Fuente: SDP Noticias