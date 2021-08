Aumentó el precio del café a nivel mundial, pero los productores mexicanos no se verán beneficiados

El precio del café, a nivel internacional, registró alzas que no se habían visto al menos en siete años. Sin embargo, eso no representará beneficio alguno para los caficultores mexicanos, al menos no en el corto plazo. La razón: ellos ya vendieron sus cosechas.

Asimismo, será hasta octubre cuandose noten los estragos en la producción mundial. Ahora mismo, dichas alzas en los precios del café va más de la mano de la especulación. Entrevistado por La Jornada, Fernando Celis, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), señaló que entre 2013 y 2014 el precio internacional de dicho producto llegó a alrededor de 220 dólares, en la bolsa de Nueva York. Eso se debió a una sequía que afectó la cosecha de 2014 y 2015.

Un aumento más de los precios fdel café tuvo lugar entre 2010 y 2011. En esa ocasión, el producto llegó hasta los 300 dólares. En ese momento la subida del precio obedeció al aumento de materias primas como el petróleo.

Cabe señalar que en México hay alrededor de 500.000 productores de café, quien cuentan con unas 680 mil hectáreas. La mayor parte se concentra precisamente en estados con los más altos índices de pobraza en el país, como Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Además, la producción nacional cafetalera ronda los 4 millones de sacos, de 60 kilos cada uno, sin que se pudiera hasta ahora volver a los 4.5 millones que se producían antes de que la roya de café afectara las plantaciones. Los caficultores dependen entonces a la variabilidad de los precios que se coticen a nivel internacional, así como a las condiciones de las empresas trasnacionales, le dijo Celis a dicho medio. (Foto: REUTERS/José Miguel Gómez)

Asimismo el especialista señaló que esta reciente alza en precios se debe a unas heladas que afectaron las plantaciones de café arábiga de Brasil, pero será hasta las floraciones que tengan las plantas en ese país, entre septiembre y octubre, cuando se sabrá si realmente se dañaron las plantas y las cosechas de 2022. Entonces, la novedades ocurridas ahí dispararon el alza de precios, lo cual fue utilizado por fondos especulativos.

Además, Celis señaló que en México la cosecha terminó en marzo, en las regiones que venden cereza, como Veracruz y Puebla. Su precio promedio rondaba los 8 pesos el kilo. Mientras que los que venden más en pergamino son Chiapas y Oaxaca, cuya cotización fue de 2.200 el quintal, incluso algunos se llegaron a vender hasta en 2.800. No obstante, subrayó, la mayoría del café de los productores ya se comercializó y no les tocó el aumento de precios. Entonces, Celis considera que tras varios años de precios bajos, los productores necesitan precios que les permitan recuperar los gastos de producción y una utilidad de forma razonable.

El experto dijo a La Jornada que, ante este escenario, definitivamente no se benefician los productores mexicanos, sino las empresas que compraron el café y ahora tienen inventarios, ya que pueden vender a precios más altos, incluso las cafeterías del país.

Pero al mismo tiempo México está pasando por una temporada de baja producción.Y es que si bien se temía que avanzara de nuevo la enfermedad de la roya, se detuvo por las lluvias que arrancaron el pasado mes de mayo, con lo que ayudaron a las plantas a recuperarse.

De cualquier manera, detalló Celis, la cosecha mundial 2020-2021 fue de 175 millones de sacos en el mundo. El mayo productor fue Brasil, con 70 millones, y a ese le siguen países como Vietnam, con cerca de 29 millones, y Colombia, con 14 millones.

En tanto, se estima que el ciclo 2021-2022 arrojará una cosecha mundial de 164 millones de sacos, de los cuales, 56 millones serían generados solamente en Brasil.

