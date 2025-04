Aumento del sarampión en México es inminente, se abandonó la vacunación en sexenio pasado: Alejandro Macías

El médico infectólogo Alejandro Macías aseguró que las tasas bajas de vacunación registradas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), tienen como consecuencia el incremento hoy en los casos de sarampión en México.

En entrevista para el programa de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Macías Hernández apuntó que prácticamente se abandonó la vacunación en el sexenio pasado, razón por la cual “ahorita estamos pagando las consecuencias”.

“Es muy preocupante la situación. El Gobierno de Chihuahua estaba viendo que ya llegaron a 700 casos, eso es muy preocupante”, declaró.

La tasa nacional de vacunación en el sexenio anterior fue muy pobre, se abandonó yo creo, es una muy buena notica que van a reiniciarse las Semanas Nacionales de Vacunación, pero se abandonaron desde el 2018 y ahorita estamos pagando las consecuencias”, señaló.

Macías Hernández apuntó que la entrada del sarampión en regiones del país es inminente, y la única manera de detenerlo es vacunando de forma sustancial a la población.

“La entrada del sarampión a México es prácticamente inminente y quizá la única manera de detenerlo es incrementando sustancialmente la vacunación, por eso es buena noticia que se hayan reiniciado las Semanas Nacionales de Vacunación, aunque no creo que sea suficiente”, enfatizó.

“El rezago es mucho, lo más difícil va a ser vacunar a adolescente y adultos jóvenes, todavía hay riesgo por ahí de los 40 años de edad, y ahí no sabemos bien a bien quiénes son los que tienen. inmunidad y quién no, y vacunar a ese grupo de población estamos hablando de 10 millones de vacunas, lo cual no va a ser nada fácil”, refirió.

“La entrada del sarampión en algunas regiones del país es ya inminente. Chihuahua fue un encendedor, y el acicate fue los grupos que no se vacunan, que por cuestiones culturales o religiosas no se vacunan. Esta es una enfermedad que va a ir avanzando al resto de los estados que no tengan amplias coberturas de vacunación, el sarampión no perdona las tasas bajas de vacunación”, manifestó.

El Gobierno de México realiza la primera ‘Semana Nacional de Vacunación 2025‘ con la meta de inmunizar a casi 2dos millones de personas ante el brote de enfermedades prevenibles como sarampión y tos ferina, con cerca de mil 400 casos acumulados de ambas en lo que va del año.

En la campaña se aplicarán gratis en todo el país las 14 vacunas disponibles del esquema básico de inmunización para controlar enfermedades prevenibles, como sarampión, rubéola, tos ferina, hepatitis B y el virus del papiloma humano (VPH), entre otros.

Esto tras un acumulado de 583 casos confirmados de sarampión, incluyendo la muerte de un adulto, y 809 de tos ferina, con 48 decesos, según el último boletín de ‘Situación Epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en México’ sobre las primeras 16 semanas del año.

Con información de López-Dóriga Digital