Surgen 132 casos nuevos en 24 horas y ya son 717 los casos confirmados de Covid-19 y 12 defunciones

La Secretaría de Salud del gobierno federal informó que la cifra de casos confirmados de Covid-19 aumentó a 717, además de que ya son 12 las defunciones a causa del virus.

Los fallecimientos han ocurrido cinco en la Ciudad de México, uno en Durango, tres en Jalisco, uno en Michoacán y dos en San Luis Potosí.

Los funcionarios federales explicaron que “muchos de los casos están de 20 a 39 años, personas económicamente activas, de ahí la importancia de las acciones como ‘Quédate en tu casa”, para achatar nuestra curva epidémica en nuestros país, tenemos que ver al COVID-19 no hacia al paciente, sino como una combate como sociedad”, explicó la Ssa.

En cuanto a las muertes, el 83 por ciento es en hombres, “estás defunciones tienen comorbilidades, las cuales son obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo e insuficiencia renal, es por eso que toda la población que tenga una comorbilidad, tengan cuidado, control sobre estos padecimientos y consciencia en el autocuidado”, indicaron.

Previamente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que en México no se planea hacer pruebas masivas para la detección, como lo han hecho en Corea del Sur.

Además, comentó que no hay relación entre el número de pruebas realizadas y la contención del virus, como lo expone una publicación de The New York Times, así como varias publicaciones que afirmaban que esto se debía a la aplicación masiva.