Aumentan a 5 los muertos en Oaxaca tras sismo

Protección Civil de Oaxaca confirmó este martes que hay cinco personas fallecidas tras el sismo de magnitud 7.5 de esta mañana.

Más temprano, el coordinador nacional de Protección Civil, David León, detalló que una de las personas falleció en Huatulco y otra en el municipio de Ozolotepec.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, fue quien reportó la primera muerte derivada de un derrumbe provocado por el sismo.

“Hay un muerto y un herido”, señaló el gobernador de Oaxaca en una entrevista para Foro TV. Comentó que se está trabajando en la zona y está en comunicación con los equipos de emergencias.

“En poblaciones como Pochutla, San Pedro Mixtepec, me reportan daños menores. Estamos en este momento con diversos presidentes municipales y me reportan que no hay daños de consideración”, indicó el gobernador oaxaqueño en entrevista con Foro TV