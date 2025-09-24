Aumentan a 30 las muertes por explosión de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó este martes a treinta la cifra de fallecimientos por la explosión de un camión de gas el pasado 10 de septiembre en el este de la capital mexicana.

Según la última actualización del gobierno capitalino, con corte a las 10:00 de la noche, suman treinta muertos, quince hospitalizados y 39 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales, tras el siniestro ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

⚠️ Actualización #Iztapalapa

🏥 15 personas siguen hospitalizadas, 39 ya fueron dadas de alta y, con mucha tristeza, confirmamos el fallecimiento de 30 personas. Acompañamos a las familias y a quienes continúan en atención.

📌 Desde mañana compartiremos la información a las 9:00… pic.twitter.com/VNm4Eczdyh — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 24, 2025

De acuerdo con el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Geovana, una joven de 21 años que estaba internada en el hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez, aunque la autoridad no especificó los apellidos de la víctima.

La explosión ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Entre los heridos, se encuentra la niña de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, quien falleció el sábado por quemaduras en más del 90 % del cuerpo.

Jazlyn Azulet, de dos años, fue trasladada el lunes al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, de la fundación Michou y Mau. La menor sufrió quemaduras en el 25% de su superficie corporal, y según la asociación «ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable».

La semana pasada, también se reportó el fallecimiento del chofer del camión de gas. Las autoridades han señalado que el accidente pudo provocarse porque el vehículo iba a exceso de velocidad, al golpear con un objeto contundente provocó una ruptura en el tanque y la explosión.