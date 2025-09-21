Aumenta a 27 el número de muertos tras explosión de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, dejó un saldo de 27 fallecidos, 18 personas hospitalizadas y 39 altas médicas.

El accidente ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre, alrededor de las 14:30 horas, cuando una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas volcó en Calzada Ignacio Zaragoza, provocando una potente explosión que fue captada en video por peatones y automovilistas.

Las víctimas presentaron principalmente quemaduras de segundo y tercer grado e intoxicaciones.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre la causa de los hechos que apuntaban a un choque contra el muro de contención, lo que provocó una fuga de gas y posteriormente la explosión.

Con información de López-Dóriga Digital.