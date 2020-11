Aumenta ¡35.8%! consumo de alcohol durante la pandemia

Durante el confinamiento y el distanciamiento social que se ha vivido a causa de la pandemia, en la Ciudad de México se registró un alza de 35.8% en el consumo de alcohol en los últimos meses del periodo de aislamiento, de acuerdo con una encuesta elaborada por el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones (IAPA), la cual depende de la Secretaría de Salud capitalina.



El consumo del alcohol dentro de este contexto, puede contribuir a desarrollar nuevos problemas, puesto que se asocia con la aparición gradual de síntomas de depresión, ansiedad, miedo y pánico, que a su vez pueden intensificarse durante el distanciamiento social.



Nancy Benítez, psicóloga especializada en la Intervención Psicoterapéutica en Adicciones, con una maestría en el Estudio de las Adicciones por la Univeridad Hebráica comentó que “aproximadamente un 20% de la población transita entre consumir esporádicamente una copa y hacerlo de forma compulsiva y persistente. Es decir, el 20% de las personas que empiecen a beber diariamente para estar mejor durante la cuarentena son más vulnerables a que, cuando terminen, no pueden dejar de consumir”



El consumo de alcohol se asocia con una variedad de circunstancias. “El mayor riesgo para las personas es que beber repetidamente afectará a sus neuronas provocando que el consumo se convierta en un hábito. Sin darse cuenta, el alcohol se volverá el estímulo más importante y, aunque quieran, será muy difícil no beber. por lo que el alcoholismo que se presentaba en 10 años, hoy se puede detectar en 6 meses”



Por otra parte, la psicóloga especialista en adicciones, mencionó que ha habido un despunte en la problemática adictiva del alcohol, “si una persona ya tenía un problema con el alcohol, durante el periodo de confinamiento se ha acentuado muchísimo más. Estudios de la IAPA mencionan que el alza en el consumo de alcohol es mayor en hombres, con 40.1%, en comparación con las mujeres, con 30.9 %, además, otras personas se darán cuenta de que la justificación del consumo social no es real, porque beben igualmente en casa y en solitario.”, concluyó la especialista de la clínica Itzama



¿Y por qué es importante?



El aumento del consumo del alcohol durante esta crisis, es un tema que puede afectar a personas con problemas de adicción y que puede ir ligado a ansiedad. Por ello, si se presenta este tipo de padecimientos, es importante identificarlos y acudir a una clínica en rehabilitación en adicciones, que brinde un tratamiento integral, físico y mental.



A continuación, la Mtra. Nancy Benítez, especialista en Itzama, clínica de rehabilitación en Cuernavaca, nos comparte 4 puntos clave sobre el consumo y relacionamiento con el alcohol, para detectar si se requiere ayuda de especialistas de una clínica de adicciones:

Incapacidad para limitar la cantidad de alcohol que consumes. Deseo o intentos fallidos de reducir la cantidad de alcohol que consumes. Pérdida de mucho tiempo bebiendo u obteniendo el alcohol, o recuperándote de su consumo. Deseo fuerte o necesidad de beber alcohol.

Si se requiere de alguno de los servicios, los interesados pueden acudir a la clínica de rehabilitación, o llamar al 55 7922 8131, donde un equipo de profesionales brinda asesoría las 24 horas.

Fuente: Excélsior