Atestiguan panistas relanzamiento de su partido

En el espacio donde el PAN celebró su asamblea constitutiva en 1939, el Frontón México, los panistas atestiguan el relanzamiento del partido.

Los Gobernadores, senadores, diputados, Alcaldes y jefes estatales arropan al dirigente nacional, Jorge Romero.

Por la sede del relanzamiento han desfilado, entre otros, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez; el expriista Enrique De la Madrid; el empresario Claudio X. González; y Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Soto, Amado Avendaño, Fernando Belanzaurán, Ramón Sosamontes, dirigentes de la agrupación Somos México.»Estamos hasta la madre del Gobierno», sentenció en el escenario el dirigente juvenil Miguel de Somanes, en el preámbulo del evento, al que asisten unos mil 200 invitados.

Los panistas lucen playeras con el nuevo logo del partido, en el que desaparecieron el círculo y el cuadrado que resguardaban las letras PAN.

