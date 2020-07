Atentado contra García Harfuch se supo 10 días antes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el atentado en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, se supo con 10 días de anterioridad.

“Constantemente hay anuncios, llamadas a los servidores públicos y se toman precauciones, siempre. En este caso creo que 10 días antes se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a Ciudad de México para llevar a cabo un atentado y se mencionaba a los respectivos blancos, entonces se dio la instrucción primero de de informarles y luego cuidarlos, protegerlos, creo yo que esto fue una ayuda y tiene que ver con la inteligencia, que no espionaje, y por eso creo que no fue más grave la situación aunque fue algo muy delicado, no puedo decir más de eso”.