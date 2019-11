Ataque a LeBarón duele, pero no responderemos con guerra: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ataque a la familia LeBarón, que dejó nueve personas muertas, entre ellas seis niños, es un hecho “lamentable y doloroso”, pero “no responderemos con guerra”.

“Ahora se da este hecho lamentable de la familia LeBarón, que duele mucho, pero ¿vamos a responder declarando la guerra? Le agradecemos al presidente Trump su disposición de ayudar, pero al mismo tiempo agradecemos que sea respetuoso de nuestra soberanía.

“Respetamos las opiniones de un senador republicano; es su visión y la respetamos, pero no la compartimos, como respetamos la editorial del Wall Street Journal, pero no es nuestra visión”, dijo en conferencia de prensa.

El ataque ocurrió el 4 de octubre en los límites entre Sonora y Chihuahua, cuando un grupo armado emboscó y asesinó a los nueve integrantes de la familia, seis niños y tres mujeres. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el convoy en el que viajaba la familia, integrado por dos camionetas “pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región” al momento del ataque en Bavispe.

Por tratarse de ciudadanos binacionales, el presidente Donald Trump condenó el ataque y aseguró que ya era tiempo de que México declare la guerra a las organizaciones criminales y que Estados Unidos está listo y dispuesto para involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva.

López Obrador agradeció la oferta, pero dijo que la estrategia de combate al crimen organizado dejó numerosas pérdidas y víctimas durante dos sexenios y que no continuará en la misma línea.

“La guerra significó muchas pérdidas y daño a los mexicanos. No vamos a seguir con lo mismo y vamos a demostrar que nuestra estrategia funciona; no es fácil, pero vamos a lograr buenos resultados (…) Vamos a salir adelante con la nueva estrategia, la guerra es irracional y esa no es la opción”, destacó.