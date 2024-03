Asume Gálvez propuesta de la Iglesia para pacificar al país

Al acudir a la firma del Compromiso por la Paz, impulsado por Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), asumió la propuesta que se desprende del llamado Diálogo Nacional por la Paz, que incluye 117 propuestas agrupadas en siete ejes, en busca de pacificar al país.

Los lineamientos serán el “faro de guía en el proceso de toma de decisiones” que asumiría en su gobierno en caso de ganar la contienda, dijo la candidata de la oposición, quien aseveró que, además, están en sintonía con las propuestas que ha hecho su campaña. También, justificó su iniciativa para crear una cárcel de alta seguridad, la cual argumentó atendería el hacinamiento y autogobierno que hay en las cárceles del país, y colocó como la base de su estrategia en esta materia la desmilitarización.

En el Centro Cultural Tlatelolco, Gálvez escuchó las propuestas presentadas por Monseñor Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como representantes de la Compañía de Jesús y grupos de la sociedad civil. Recalcó que el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, causó conmoción y generó un movimiento nacional que derivó en esta propuesta, que también será presentada este mismo día a la candidata presidencia de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, y al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

Durante su mensaje, Gálvez sostuvo que “obviamente haré mías estas propuestas que han salido de la sociedad civil, que no tengan la menor duda”.

Tras aseverar que las iglesias, en particular la católica de la que, reiteró que es creyente, tienen un papel fundamental por la paz. Y tras exponer casos de sacerdotes asesinados en Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Durango, Baja California, Michoacán y el de los padres jesuitas en Cerocahui, Chihuahua. Sobre éste último caso, apuntó que “ha sido un hito de los muchos que han marcado a las personas, familias, comunidades en México flageladas por la delincuencia organizada, que no han sido enfrentadas al amparo de la política de abrazos, no balazos”.

Expuso que se trata de un problema de una complejidad y magnitud que necesita la participación de todos. Y se comprometió a que “al ganar la elección, al día siguiente de la toma de posesión el 2 de octubre, me voy a reunir con ustedes para tener la primera sesión de trabajo”.

Sobre las 15 propuestas que, en su caso, ha hecho en materia de seguridad, consideró la más importante la de la desmilitarización de la seguridad pública. Enseguida, defendió su propuesta de construir una cárcel de alta seguridad, de la que, explicó que en el país hay 15 estados con problemas de hacinamiento en sus cárceles. “Esta cifra representa una violación flagrante a los derechos humanos; una parte importante de los 248 penales operan bajo la condición de autogobierno. En estos espacios de anarquía y violencia tampoco se puede hablar de derechos humanos”.

Ante ello, planteó una renovación total del sistema penitenciario para que dejen de ser “escuelas de delincuentes donde se violan derechos humanos”. También, se pronunció por aplicar una justicia alternativa.

En su exposición, recordó que tiene una hermana que hace 12 años está presa, «así que conozco lo que pasa en las cárceles”. Apuntó que su hermana ha estado 12 años sin sentencia.

Ante la comunidad religiosa, dijo: “No soy teóloga pero creo que no es casualidad que en la misa de los domingos nos demos un saludo de paz antes de la comunión”.

Matiza propuesta de cerrar refinerías

Luego que durante actos masivos antes simpatizantes el sábado y el domingo, Xóchitl Gálvez ofreció cerrar de manera definitiva las refinerías ubicadas en Nuevo León y Tamaulipas, este lunes matizó su propuesta y expresó que lo que buscaría sería “modernizar la manera de producir energía”, para lo cual planteó desde “mesas de expertos en transición energética con justicia y desarrollo que nos permitan definir cuál es la mejor opción”, optar por plantas de hidrógeno o una petroquímica.

“Por lo menos el gobierno debería de cerrar en los próximos días para darle mantenimiento, por ejemplo. O sea, es que para darle mantenimiento necesitan cerrarlas. Si él (el presidente de la República) está convencido que son viables, entonces que las cierre temporalmente y les de mantenimiento”, agregó.

En conferencia de prensa, la hidalguense insistió que ambas plantas generan contaminación que está fuera de las normas. “Esta propuesta no es una ocurrencia. Yo lo que le pido al Presidente es que las haga rentables sin contaminar, como Deer Park, es un ejemplo de una refinería rentable sin contaminar, pero porque la compró así y ojalá no la lleve a que de pronto deje de ser rentable y contaminante si aplica las mismas estrategias que está aplicando en Pemex Refinación. Estudiemos cada caso. Prometo que en este proyecto de transición energética que estamos elaborando vamos a plantear exactamente el tema de la petroquímica”, indicó.

A la vez, reprochó que el presidente López Obrador ha incurrido en guerra sucia en contra de ella. “Si ha habido guerra sucia ha sido de ellos. Pero como siempre, el presidente se hace la víctima. Perdón, es broma. Siempre él es la víctima o es el niño de los 15 años o es el niño del bautizo o es la víctima. Ya estuvo suave”, añadió.

Después de pedir al INE que valore las intervenciones del mandatario, negó que se esté destinando una alta cantidad de recursos en su campaña, e incluso, pidió a los partidos que la impulsan destinar más espots para ella.

“Ojalá los partidos me den más espacio y se den cuenta, pues que el enemigo está bien cañón, porque yo no sólo estoy peleando con la Sheinbaum, también con el Presidente. Entonces ojalá me cedan más tiempo de sus espots y de su pauta para poder hacer más propuestas. Pero eso es un llamado público que le hago a todos los partidos y más lana”, concluyó.