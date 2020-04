Asueto de Semana Santa no son vacaciones’

Los días de asueto que iniciarían el próximo lunes con motivo de Semana Santa “no son vacaciones”, advirtió ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Tras reiterar que la epidemia de Covid-19 va para largo, más allá del 30 de abril, cuando culmine el primer periodo de distanciamiento social y suspensión de labores no esenciales, el epidemiólogo recordó que “si no nos movemos, el virus no se mueve y entonces no hay contagios”.

“Les quiero recordar que no hay vacaciones porque hay una disposición general de que se suspenden temporalmente todas las actividades laborales en los sectores públicos, social y privado. Lo que interesa es que nos quedemos quietos”, señaló.

Aclaró que lo recomendable es que sólo salga un integrante de la familia a conseguir lo esencial, como adquirir los alimentos, y, en caso de una urgencia médica o de cualquier tipo se debe atender.

Por| REFORMA