Así llegó Caro Quintero a Nueva York tras ser extraditado desde México

El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero llegó a Nueva York la tarde de este jueves 27 a bordo de un avión de la Marina Armada de México.

BOOM – Video just sent said to be Rafael Caro Quintero arriving in New York. pic.twitter.com/TQD99jQyE6

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que el exlíder del Cártel de Guadalajara desciende del avión y es recibido por alrededor de 14 agentes del FBI y la DEA.

El narcotraficante, que es acusado en Estados Unidos del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, entre otros delitos, llegó esposado y vistiendo el uniforme color beige usado por los reos del penal del Altiplano, donde se encontraba recluido.

Rafael Caro Quintero, a cartel kingpin who unleashed violence, destruction, & death across the US & Mexico, has spent 4-decades on DEA’s most wanted fugitives list, & today we can proudly say he has arrived in the US where justice will be served!

Read more https://t.co/tvmXPOBAdX pic.twitter.com/5kajikg6Gf

— DEA HQ (@DEAHQ) February 28, 2025