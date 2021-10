“Así es como piensan los dictadores”: Anaya califica de “absurda” reforma eléctrica de AMLO

El panista Ricardo Anaya, excandidato presidencial, calificó como absurda la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.

En un video en redes sociales, Anaya Cortés hizo un atento llamado a la bancada opositora en el Congreso para que “no se dejen intimidar, den la batalla con valentía y no le tengan miedo” durante el proceso discusión y posterior votación de dicha iniciativa de reforma.

“López Obrador, en el fondo, sabe que su reforma es tan absurda. ¿Quién va a querer (energía) sucia y cara, en lugar de limpia y barata? Es tan absurda su reforma, que él sabe que no se va a aprobar”, argumentó.

“¿Y sabes qué va a hacer cuando no se apruebe? De mí te acuerdas, te va a decir en La Mañanera: ‘Yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo, pero los de la oposición, que son malos, no me dejaron’. Esa es la verdadera trampa”, puntualizó el político del PAN.

El excandidato presidencial aseveró que López Obrador “está obsesionado con tener todo el control” y “si su gobierno tiene el control total sobre la electricidad, tiene el control de las empresas. Así es como piensan los dictadores”.

López Obrador envió a finales de septiembre al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) domine el mercado de generación en el país, lo que ha generado la oposición frontal de las patronales.

La reforma constitucional es la primera que envía López Obrador tras las elecciones intermedias de este año, en las que su alianza de partidos conservó la mayoría absoluta, pero perdió la mayoría calificada de dos tercios de la Cámara Baja necesaria para modificar la Constitución.

Desde que asumió el poder en 2018, el mandatario se ha opuesto a la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a las empresas privadas, pero sus intentos para revertirla encallaron en algunos tribunales.