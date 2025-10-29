Aseguran más de 13 toneladas de precursores químicos para drogas en carretera Durango-Parral

Autoridades federales aseguraron más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de precursores químicos empleados en la producción de drogas sintéticas durante un operativo realizado en el kilómetro 238 de la Carretera Panamericana, en el tramo Durango–Hidalgo del Parral.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer a través de su cuenta en «X» que «elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico en coordinación con el @GabSeguridadMX detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13,400 litros de sustancias químicas y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas».

En su mensaje refirió que «se evita la producción de millones dosis de droga, y también se evita que una cantidad importante de recursos económicos producto de la venta de narcóticos, llegue a las organizaciones criminales».

En el operativo encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), participaron elementos de las secretarías que integran el Gabinete de Seguridad y autoridades del estado de Durango.

El aseguramiento se realizó en un punto de revisión instalado en el kilómetro 238 de la Carretera Panamericana, tramo Durango–Hidalgo del Parral, ya que «los agentes identificaron diversos materiales con características de precursores químicos, por lo que procedieron a su aseguramiento para evitar su uso en la fabricación de drogas sintéticas.

«Se aseguraron 300 costales con 7,500 kilos de acetona de plomo, 36 costales de 900 kilos de ácido tartárico, 20 tambos con 4 mil litros de etanol, 100 kilos de una sustancia sólida color blanco, 4 mil 500 kilos de sosa y 3 mil litros de químicos, entre otras sustancias liquidas».

El conductor fue detenido, y junto con los químicos, quedó a disposición del Ministerio Público.