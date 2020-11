Asegura Santiago Nieto que la UIF encontró elementos contra Luis Videgaray

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró elementos contra Luis Videcaray , ex secretario federal de Enrique Peña Nieto.

Durante una entrevista para el medio Latinus, a cargo de Carlos Loret de Mola, Nieto Castillo explicó que no puede dar detalles de la investigación en contra del ex titular de la SHCP, pero afirmó que sí hay material que indica un posible acto de corrupción.Sí, no puedo adelantar elementos en razón del sigilo de la investigación, pero evidentemente sí. La posición que tenemos es muy clara, la instrucción que yo tengo por parte del presidente López Obrador es muy clara y es: tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF (Foto: Cuartoscuro)

También estimó que una vez que sean acreditados debidamente las irregularidades que apuntan a una triangulación de recursos para el lavado de dinero, la UIF procederá al congelamiento de las cuentas bancarias de la mano derecha de Peña Nieto.

“A partir de que Emilio Lozoya presentó su confesión, declaración de hechos propios que fue tomada como denuncia por la Fiscalía General de la República, hemos estado investigando a 70 personas físicas y morales que están ahí señaladas. Estamos trabajando en este momento a Luis Videgaray . Estamos solicitando información, recabando los datos, para efecto de que en su momento, en caso de acreditar la irregularidad, presentar una denuncia ante la FGR, la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, el congelamiento de cuentas” declaró durante la entrevista.

Durante la transmisión, también mencionó las diferencias ideológicas que encontró en el proceso contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) respecto a lo que él hubiera hecho; sin embargo, manifestó su confianza en la gestión de Alejandro Gertz Manero en la FGR. “Lo habría procesado por delincuencia organizada en lugar de por asociación delictuosa” , externó Santiago Nieto.

“El Código Nacional de Procedimientos Penales permite este tipo de figuras: el testigo colaborador y el criterio de oportunidad. Soy de la idea de que se tienen que ejercer, es decir, tenemos que convertir a la Fiscalía en una academia de canto, porque es la forma más fácil de poder ir subiendo en la escala de la conducta delictiva, sobre todo en temas de delincuencia organizada”, esbozó al comunicador. El testimonio de Emilio Lozoya apunta a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray (Fotoarte: Infobae)

Esta declaración llega después de que se revelara que sí existe una investigación contra el también ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues desde que se extraditó Lozoya Austin a México y se reveló su testimonio ante la fiscalía de la república numerosos medios de comunicación publicaron los distintos señalamientos del ex director petrolero a sus superiores: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.

Con la generación de la carpeta de investigación y el testimonio contra el ex secretario y ex presidente, la UIF inició una investigación en búsqueda de irregularidades en las cuentas bancarias y bienes patrimoniales de los señalados, así como inconsistencias en el financiamiento del proceso electoral del 2018 en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A esto se presume que Rosario Robles , ex titular de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol), va a iniciar un proceso de colaboración con la institución de Gertz Manero, lo cual supondría un testimonio adicional que, en caso de poder validar las nuevas acusaciones que traería con él, abonaría en los expedientes que existen en contra los priistas.

