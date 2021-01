Asegura AMLO que sequía no afectará abasto de agua en el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se ve un problema mayor en el abasto de agua en el país a causa de la sequía, luego de que fuera cuestionado por la situación del agua en Sonora.

“Vamos a estar apoyando siempre el campo en Sonora y en todo el país, pero no hay algo específico, no tenemos ningún reporte de que se vaya a agravar el problema de la falta de agua en el país. No es ese el pronóstico que se tiene”, afirmó.

“Vamos a esperar y le vamos a pedir a Blanca Jiménez, de la Comisión Nacional del Agua que elabore un pronóstico de sequía este año y lo vamos a presentar”, indicó.

Sin embargo, en lo que respecta a Chihuahua, los productores agrícolas continúan con la incertidumbre de qué sucederá con el riego, debido a que sólo se podrá regar el 40 por ciento de sus parcelas.