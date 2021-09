Arturo Zaldívar anunció defensoría legal gratuita para mujeres procesadas por abortar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó un acuerdo para que el Instituto de la Defensoría pueda asesorar, representar y defender legalmente a las familias de víctimas de feminicidio y a mujeres procesadas por abortar.

En conferencia de prensa, el magistrado presidente señaló que el fallo de la SCJN contra la penalización del aborto el pasado 7 de septiembre no agota la agenda de los derechos de las mujeres, por lo que se requiere seguir avanzando hasta lograr una autentica igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

“Hasta que tengamos paridad de género en todas las instituciones públicas y privadas, hasta que acabe la discriminación por motivo de género, hasta que no haya violencia sexual ni acoso, hasta que tengamos un país donde las mujeres puedan caminar en libertad sin temor a ser violadas o a que las maten. Esa es la agenda pendiente y no es una agenda menor”, sentenció Zaldívar. El magistrado presidente señaló que el fallo de la SCJN contra la penalización del aborto el pasado 7 de septiembre no agota la agenda de los derechos de las mujeres (REUTERS/Daniel Becerril)

Por lo anterior, el ministro informó que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó un acuerdo para que el Instituto de la Defensoría asesore y represente a las familias víctimas de feminicidio y a las mujeres procesadas, sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto.

“Se está formando un instituto con abogados y abogadas que llegará a todos los rincones del país para defender a las poblaciones marginadas, a los que no tienen quien los defienda […] vamos a defender a las niñas más pobres de este país, a las mujeres marginadas; no vamos a permitir desde el poder Judicial que se siga discriminando a la mujer”, aseveró.

Detalló que el acuerdo con el Instituto de la Defensoría es un avance, ya que implica llevar a sus últimas consecuencias las sentencias de la Corte, “implica generar un compromiso con las mujeres más allá de lo que se falló y se discutió en la Corte”.

Asimismo, Arturo Zaldívar dio a conocer que propuso al CJF que en el máximo tribunal del país se otorguen licencias de paternidad por tres meses pagados, igual que a las mujeres. El magistrado aseguró que la medida permitirá terminar con el estereotipo de la mujer cuidadora, la discriminación laboral y la brecha salarial. Zaldívar indicó que no es un merito de la Suprema Corte, sino de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos (REUTERS/Edgard Garrido/)

“He propuesto al Consejo de la Judicatura Federal y autorizado para que se haga aquí en la Suprema Corte por primera vez en la historia las licencias de paternidad. Daremos licencias de paternidad por tres meses pagados igual que las de las mujeres”, manifestó.

Y añadió: “Esto coloca al Poder Judicial Federal a la vanguardia en el continente americano como una de las instituciones más proteccionistas y que hacen un mejor trabajo comprometido para lograr una igualdad real entre los hombres y las mujeres”.

Durante la conferencia sobre la sentencia que dictó la Corte sobre el aborto, el magistrado manifestó que es un logro de una extraordinaria trascendencia, sin embargo, indicó que no es un merito de la Suprema Corte, sino de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos, “de las que ya no están, y de esta marea verde de niñas, chicas, jóvenes que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos”. Declaró que el logro y el mérito es de todas las mujeres, además de un homenaje para todas las mujeres que murieron en abortos clandestinos (Foto: Cuartoscuro)

Declaró que el logro y el mérito es de todas las mujeres, además de un homenaje para todas las mujeres que murieron en abortos clandestinos, a las mujeres que fueron encarceladas injustamente y a las que aún se encuentran en una cárcel por haber ejercido sus derechos.

“Esta sentencia es mérito de las mujeres y es en homenaje de las mujeres. Como presidente de la Corte es para mi un honor haber sido junto con mis compañeras y compañeros ministros un instrumento para que esta lucha de tantos años se haya cristalizado”, dijo.

