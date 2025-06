Arriba Sheinbaum a Canadá para participar en Cumbre del G7

Calgary, Can. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arribó a esta ciudad para participar en la Cumbre del G7 como invitada.

Mañana sostendrá su primer encuentro frente a frente con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El avión comercial en que llegó aterrizó poco antes de las 16 horas. La presidenta Sheinbaum ya se encuentra en el hotel donde pernoctará.

Sofía Karina y Juan Romero, mexicanos que radican en Calgary desde hace 12 años, lograron acercarse a la presidenta Sheinbaum Pardo cuando llegó al hotel Sheraton.

“Le dije que no nos fallara, que no quería que nadie me dijera que me equivoco con ella; que tenemos muchas esperanzas y que me gustaría regresar a México. Que espero lo haga posible”, dijo Sofía Karina.

-¿Ella que te contestó?

-Dijo que por qué yo decía eso; porque yo me vine porque no me sentía segura, por mis hijos, pero tengo mucha fe que contigo pueda yo regresar a México a vivir, explicó.