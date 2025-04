Arranca gobierno federal obras para servicio de carga del Tren Maya

Progreso, Yuc. El gobierno federal arrancó las obras para el servicio de carga del Tren Maya, con lo que se impulsará aún más la economía y el desarrollo del sureste del país. La inversión para el proyecto será de 25 mil millones de pesos y se estima que esté concluido en 2028.



La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia donde se dio el banderazo para el inicio de la construcción, que estará a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.



“Ahora estamos dando un banderazo de salida para que el Tren Maya no sólo sea de pasajeros, sino un servicio de carga. ¿Qué importancia tiene esto? Va a permitir que todo el sureste de México tenga todavía más desarrollo del que se ha logrado con el Tren Maya, que es principalmente un desarrollo turístico”, sostuvo la mandataria federal.



El proyecto ferroviario de carga se vinculará con la ampliación del puerto de altura en Progreso, que recientemente se licitó y tendrá una inversión de 12 mil millones de pesos, a fin que esta región pueda convertirse en un polo para el comercio de carga nacional e internacional y sumarse al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.



Ante las voces que han criticado el Tren Maya —uno de los principales proyectos del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, y cuyo circuito se completó a finales del año pasado, ya bajo la administración de su sucesora—, la jefa del Ejecutivo subrayó que esta obra hoy “es una realidad”.



Indicó que en su poco más de un año de operación —la primera etapa se inauguró el 16 de diciembre de 2023—, este ferrocarril ha transportado a más de un millón 200 mil pasajeros.



Ahora, “el tren de carga le va a dar un potencial enorme para que, lo que se produzca en otros lugares del país o aquí en el sureste, pueda tener una transportación de la manera más eficiente”, afirmó.



Acompañada por funcionarios de su gobierno y del gobernador, Joaquín Díaz Mena, Sheinbaum indicó que la obra del tren estará a cargo de los militares, mientras que la de Puerto Progreso será supervisada por la Secretaría de Marina.



El tren de carga “se vincula con el desarrollo de Puerto Progreso. Hoy visitamos Puerto Progreso, hace dos días ya se licitó la ampliación del puerto, para que pueda tener mucho más desarrollo y progreso Yucatán y el sureste”.



En Palenque, Chiapas, habrá una estación especial para unir al Tren Maya con el Interoceánico —que conectará el océano Pacífico con el Atlántico— y con ello impulsar la región como opción para el transporte transcontinental de grandes mercancías.



La visión de recuperar el tren de pasajeros y el de carga, subrayó la Presidenta fue de su antecesor López Obrador, por lo que envió un saludo hasta Palenque —donde el ex mandatario vive su retiro— y remarcó que a su gobierno le toca dar continuidad a esos proyectos.



Resaltó el hecho que por primera ocasión México tenga una mujer Presidenta. “Un cómico (Rafael Inclán) se quiso hacer muy chistoso, muy famoso, y dijo que había llegado un ama de casa a Palacio Nacional. ¡A mucha honra soy ama de casa, soy mamá, soy abuela. Soy ama de casa y soy comandanta suprema de las fuerzas armadas! ¡Qué nunca nadie se burle de una mujer, nunca.!”



Por la mañana, la titular del Ejecutivo y la delegación que la acompañó estuvieron en la localidad de Chochola, famosa por la producción de miel en esta región.



En ese sitio, la mandataria se comprometió con los productores a comprarles a precios justos para crear la marca Miel del Bienestar, la cual se expenderá en las Tiendas del Bienestar que el gobierno opera en todo el país.



Esto se sumará, dijo la Presidenta, a los proyectos del Café del Bienestar y el Chocolate del Bienestar.



“México tiene muchas virtudes. En primer lugar el pueblo de México. que es el mejor pueblo del mundo, lo demostramos en México y en Estados Unidos, nuestros paisanos que envían remesas y ademas sostienen economía de Estados Unidos”.



La presidenta respaldó al mandatario estatal: “Felicitar mucho a Huacho, lo que dice la oposición, están derrotados completamente, dicen que ‘es flojo’. Es el gobernador más trabajador de todo el país. No tienen idea, no saben cómo lo quiere su pueblo. Se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, trabaja todo el día, visita todos los territorios, a la una lo vemos en un pueblo, en otro pueblo”.