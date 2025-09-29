Aranceles recíprocos cobrados por EU impulsan exportaciones mexicanas en agosto

México registró un crecimiento interanual de 7.4% en sus exportaciones de productos en agosto, a 55,718.2 millones de dólares, impulsadas por los aranceles recíprocos cobrados por Estados Unidos a otros países y las ventas de manufacturas y extractivas, informó este viernes el Inegi.

Por el contrario, las importaciones mexicanas de mercancías cayeron a una tasa anual de 0.2%, a 57,662.1 millones de dólares, con descensos en las de bienes de consumo (-5.8%) y bienes de capital (-7.4 por ciento).

Janneth Quiroz y Kevin Louis Castro, analistas de Monex, resaltaron que a pesar de las tensiones en el comercio internacional y del entorno de menor crecimiento económico, el sector exportador mexicano ha mostrado una notable resiliencia en lo que va de 2025, aprovechando el menor comercio entre Estados Unidos y China para ganar mayor participación en las importaciones estadounidenses.

Esto ha sido posible, en parte, porque los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a México no se han materializado por completo, dado que la tasa arancelaria efectiva promedio que pagan los exportadores mexicanos es de 4.71 por ciento.

“No obstante, la incertidumbre sí ha impactado de forma significativa a las exportaciones automotrices (-4.1% anual en el acumulado enero-agosto), y su deterioro podría profundizarse ante el anuncio de Donald Trump de imponer un arancel del 25% a los camiones pesados a partir del 1 de octubre, medida particularmente relevante para México, ya que estos representan cerca del 23.0% de todas las exportaciones del sector automotriz”, acotaron Quiroz y Castro.

Los aranceles recíprocos entraron en vigor a partir del pasado 7 de agosto con tarifas de entre 10 y 41% a 69 países o jurisdicciones, elevando la tasa mínima de 10 a 15% (con excepción de Reino Unido, Islas Malvinas y Brasil, 10%), a la vez que se estableció una tarifa de 35% para Canadá, que entró en vigor a partir del 1 de agosto para todos los productos canadienses que no cumplan con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Adicionalmente, Trump fijó una tarifa 50% a los productos importados desde Brasil, entre otras razones, por su trato al expresidente Jair Bolsonaro, y un arancel de 50% a la India por la compra de petróleo ruso.

Respecto a México, Trump anunció una prórroga de 90 días, durante la cual se mantendrán los aranceles vigentes, postergando el incremento a 30% que originalmente entraría en vigor el 1 de agosto. Esta tarifa se aplicaría a bienes que no cumplan con el T-MEC.

En agosto de 2025, el valor de las exportaciones mexicanas de productos manufacturados fue de 51,705 millones de dólares, lo que representó un incremento de 9.0% a tasa anual.

Las variaciones más significativas se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (69.3%), de equipo profesional y científico (9.9%) y de aparatos de fotografía óptica y relojería (4.2 por ciento).

Por su parte, las exportaciones de productos automotrices registraron una caída anual de 1.2%, la cual derivó de un descenso de 5.9% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un avance de 29.1% en las dirigidas a otros mercados.

En agosto de 2025, el valor de las exportaciones petroleras fue de 1 638 millones de dólares. Este monto se conformó de 1,159 mdd de ventas de petróleo crudo y de 479 millones de dólares de exportaciones de otros productos petroleros.

En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 62.93 dólares por barril, cifra menor en 0.20 dólares a la del mes previo y en 8.12 dólares a la de agosto de 2024.

En cuanto al volumen de crudo exportado, este se ubicó en 594 mil barriles diarios, nivel inferior al de 692,000 barriles diarios de julio y al de 769,000 barriles diarios de agosto de 2024.

Durante el octavo mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesquerasfue de 1,240 millones de dólares, monto que implicó un retroceso anual de 14.3 por ciento.

Las caídas más importantes se registraron en las exportaciones de jitomate (26.9%), de garbanzo (23.8%), de legumbres y hortalizas frescas (19.0%), de mangos (14.2%) y de aguacate (7.9 por ciento).

Por el contrario, los incrementos anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de frutas y frutos comestibles (27.4%) y de pescados, crustáceos y moluscos (24.3 por ciento).

Las exportaciones extractivas se ubicaron en 1,135 millones de dólares, con un alza anual de 41.3 por ciento. En los primeros ocho meses de 2025, el valor de las exportaciones totales sumó 425,154 millones de dólares, lo que significó un avance anual de 4.7 por ciento. Dicha tasa derivó de un alza de 6.2% en las exportaciones no petroleras y de una disminución de 24.7% en las petroleras.