“Aquí no se oculta nada”: AMLO respecto a la detención del “señor” Zambada

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de la detención o entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ocurrida el pasado jueves en Estados Unidos, no se oculta nada de información.

En su conferencia mañanera de este lunes 29 de julio en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que en sus “diálogos circulares” se aplica la transparencia, la cual, indicó, es la regla de oro en la democracia.

Afirmó que en su gobierno no hay censura y hay libertades plenas, “no como en otras partes”.

“Les vamos a informar sobre cómo vamos en el Tren Maya, luego la información de la detención del señor Zambada, todo lo que quieran saber sobre este tema y otros, para eso es este diálogo circular, para que la gente esté completamente informada”, dijo.

“Aquí no se oculta nada, se aplica la regla de oro de la democracia, la transparencia, y no hay censura, hay libertades plenas. No es como en otras partes” dijo.