“Aquí me quedo el tiempo que sea necesario, no puedo someterme a chantajes de nadie”: AMLO rechaza atender a maestros de la CNTE luego de ser retenido en su vehículo

“Por la dignidad de la investidura presidencial, no puedo someterme a chantajes de nadie”, dijo Andrés Manuel López Obrador a través de un video transmitido en la conferencia “mañanera”, luego de ser retenido por maestros de la CNTE en Chiapas, quienes le bloquearon el acceso para exigir ser atendidos.

Sin embargo, López Obrador dijo que “esto no lo puede permitir”, por lo que rechazó atenderlos de manera directa, al argumentar que él no puede someterse a ningún grupo de interés creado.

“Decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza, no son verdaderamente muchos, podría yo entrar, pero decidí no hacerlo, es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, porque esto que hacen es ilegal, es indebido”, dijo López Obrador en el video que se transmitió durante la “mañanera”.